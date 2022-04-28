Аспирин: люди старше определенного возраста не должны использовать его для предотвращения инфаркта

«Исходя из текущих данных, целевая группа не рекомендует людям в возрасте 60 лет и старше начинать принимать аспирин для предотвращения первого сердечного приступа или инсульта. Поскольку вероятность внутреннего кровотечения увеличивается с возрастом, потенциальный вред от использования аспирина сводит на нет пользу для этой возрастной группы».

USPSTF состоит из 17 экспертов из университетов США. Эти эксперты поделились, что люди старше 60 лет подвергаются несколько более высокому риску внутреннего кровотечения после приема аспирина.В их заявлении также сообщалось, что люди в возрасте от 40 до 59 лет должны ежедневно принимать обезболивающие только в том случае, если они подвержены генетическому риску сердечных заболеваний и поговорили со своим врачом.Когда речь идет о людях старше 75 лет, им не следует принимать наркотики из-за малой пользы, которую они дают в пожилом возрасте. Аспирин может быть наиболее известен как безрецептурное обезболивающее; однако многие принимают этот препарат для предотвращения сердечного приступа и инсульта.Его также можно использовать для предотвращения образования тромбов или других подобных проблем. Это связано с тем, что ежедневная низкая доза этого популярного обезболивающего делает вашу кровь менее липкой, помогая предотвратить эти чрезвычайные ситуации.Служба здравоохранения предупреждает, что принимать аспирин следует только в профилактических целях после консультации с врачом. Первым, кто рекомендовал не использовать аспирин для предотвращения первого сердечного приступа, было Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).сказал:Ранее Медикфорум писал о пониженной кислотности желудка.