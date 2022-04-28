Деменция: ригидность мышц может быть ранним признаком

0 Фото: pexels.com
Деменция: ригидность мышц может быть ранним признаком

Деменция с тельцами Леви, также известная как деменция с тельцами Леви, является вторым наиболее распространенным типом прогрессирующей деменции после деменции, вызванной болезнью Альцгеймера. До того, как состояние появится в центре, ряд необычных подсказок может указывать на раннее предупреждение.

Белковые отложения, называемые тельцами Леви, развиваются в нервных клетках в областях мозга, отвечающих за мышление, память и движение (моторный контроль), сообщили в клинике Майо.
«Деменция с тельцами Леви вызывает прогрессирующее снижение умственных способностей. Люди с деменцией с тельцами Леви могут испытывать зрительные галлюцинации и изменения в настороженности и внимании. Другие эффекты включают признаки и симптомы болезни Паркинсона, такие как ригидность мышц, замедление движений и тремор».

Зрительные галлюцинации возникают у 80 процентов людей с деменцией, часто на ранних стадиях.

Невизуальные галлюцинации, такие как слух или обоняние вещей, которых нет в наличии, встречаются реже, чем зрительные, но также могут возникать. 

«Некоторые люди с LBD могут не испытывать серьезных проблем с движением в течение нескольких лет. У других они могут появиться раньше. Сначала двигательные симптомы, такие как изменение почерка, могут быть очень слабыми и их легко не заметить».

Проблемы с движением могут включать:
  • Мышечная ригидность или жесткость
  • Шаркающая походка, медленные движения или застывшая поза
  • Тремор или дрожь, чаще всего в состоянии покоя
  • Проблемы с балансом и повторяющиеся падения
  • Согнутая поза
  • Потеря координации
  • Меньший почерк, чем обычно для человека
  • Пониженное выражение лица
  • Затруднение глотания
  • Слабый голос
Способы снижения риска развития деменции с тельцами Леви включают:
  • Соблюдайте здоровую, хорошо сбалансированную диету
  • Регулярно делайте физические упражнения
  • Взаимодействуйте с другими в социальных сетях
  • Стимулируйте свой ум (читайте, разгадывайте кроссворды, изучайте новый язык)
  • Уменьшить стресс
  • Соблюдайте регулярный график сна
  • Не курите 
  • Употребляйте алкоголь умеренно
Ранее Медикфорум писал о пониженной кислотности желудка.

Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

Здоровье

Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

Теги : деменция с тельцами Леви, симптомы деменции, советы специалистов