Деменция: ригидность мышц может быть ранним признаком

«Деменция с тельцами Леви вызывает прогрессирующее снижение умственных способностей. Люди с деменцией с тельцами Леви могут испытывать зрительные галлюцинации и изменения в настороженности и внимании. Другие эффекты включают признаки и симптомы болезни Паркинсона, такие как ригидность мышц, замедление движений и тремор».

«Некоторые люди с LBD могут не испытывать серьезных проблем с движением в течение нескольких лет. У других они могут появиться раньше. Сначала двигательные симптомы, такие как изменение почерка, могут быть очень слабыми и их легко не заметить».

Мышечная ригидность или жесткость

Шаркающая походка, медленные движения или застывшая поза

Тремор или дрожь, чаще всего в состоянии покоя

Проблемы с балансом и повторяющиеся падения

Согнутая поза

Потеря координации

Меньший почерк, чем обычно для человека

Пониженное выражение лица

Затруднение глотания

Слабый голос

Соблюдайте здоровую, хорошо сбалансированную диету

Регулярно делайте физические упражнения

Взаимодействуйте с другими в социальных сетях

Стимулируйте свой ум (читайте, разгадывайте кроссворды, изучайте новый язык)

Уменьшить стресс

Соблюдайте регулярный график сна

Не курите

Употребляйте алкоголь умеренно