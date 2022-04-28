Деменция: ригидность мышц может быть ранним признаком
Деменция с тельцами Леви, также известная как деменция с тельцами Леви, является вторым наиболее распространенным типом прогрессирующей деменции после деменции, вызванной болезнью Альцгеймера. До того, как состояние появится в центре, ряд необычных подсказок может указывать на раннее предупреждение.
Белковые отложения, называемые тельцами Леви, развиваются в нервных клетках в областях мозга, отвечающих за мышление, память и движение (моторный контроль), сообщили в клинике Майо.
«Деменция с тельцами Леви вызывает прогрессирующее снижение умственных способностей. Люди с деменцией с тельцами Леви могут испытывать зрительные галлюцинации и изменения в настороженности и внимании. Другие эффекты включают признаки и симптомы болезни Паркинсона, такие как ригидность мышц, замедление движений и тремор».
Зрительные галлюцинации возникают у 80 процентов людей с деменцией, часто на ранних стадиях.
Невизуальные галлюцинации, такие как слух или обоняние вещей, которых нет в наличии, встречаются реже, чем зрительные, но также могут возникать.
«Некоторые люди с LBD могут не испытывать серьезных проблем с движением в течение нескольких лет. У других они могут появиться раньше. Сначала двигательные симптомы, такие как изменение почерка, могут быть очень слабыми и их легко не заметить».
Проблемы с движением могут включать:
- Мышечная ригидность или жесткость
- Шаркающая походка, медленные движения или застывшая поза
- Тремор или дрожь, чаще всего в состоянии покоя
- Проблемы с балансом и повторяющиеся падения
- Согнутая поза
- Потеря координации
- Меньший почерк, чем обычно для человека
- Пониженное выражение лица
- Затруднение глотания
- Слабый голос
- Соблюдайте здоровую, хорошо сбалансированную диету
- Регулярно делайте физические упражнения
- Взаимодействуйте с другими в социальных сетях
- Стимулируйте свой ум (читайте, разгадывайте кроссворды, изучайте новый язык)
- Уменьшить стресс
- Соблюдайте регулярный график сна
- Не курите
- Употребляйте алкоголь умеренно
Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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