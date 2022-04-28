Как проявляется рак: 3 «необъяснимых» симптома, которые часто упускаются из виду
Раннее выявление рака дает лучшие шансы на излечение, но когда его симптомы бывают необъяснимыми, их часто упускают из виду, принимая за неопасные недомогания.
Рак клинически связан с множеством симптомов, которые вызываются поражением клетки или органа. Однако иногда предупреждающие признаки заболевания могут быть менее очевидными или нечеткими. Постоянная проблема раковых пациентов заключается в том, что часто симптомы болезни не вызывают настороженности и упускаются из виду, когда у них не видят четкой причины.
По данным Cancer Research UK, рак может проявляться внешне такими симптомами, как потеря веса, необъяснимые припухлости, уплотнения или шишки на теле, а также болезненность. Онкологи констатируют, что если какие-либо из этих симптомов наблюдаются в течение более двух недель, то следует обратиться к врачу и сообщить об этом.
По словам экспертов, эти три симптома, возникающие по необъяснимым причинам, пациенты нередко упускают из виду.
Необъяснимая боль. Поскольку раковые клетки не имеют собственных нервов, у большинства пациентов не возникает боли. Если боль ощущается, это обычно свидетельствует о том, что опухоль сдавливает нервы. Исследования показывают, что, 38 из 100 человек, заболевающих раком, испытывают умеренную или более сильную боль. На запущенной стадии рака боль ощущается пациентами уже чаще: в 65 случаях из 100.
Необъяснимые шишки. Уплотнения являются распространенными симптомами рака, но они часто остаются незамеченными, если бывают безболезненными на ощупь. Раковые образования, при которых можно прощупать образования снаружи тела, могут появиться в груди, яичках или шее, а также на руках и ногах – об этом информирует Кливлендская клиника.
Необъяснимая потеря веса. Снижение веса может произойти практически при любом раке, но чаще всего быстрое похудение наблюдается при раке желудка, поджелудочной железы, пищевода, легких. По данным онкоцентра Moffitt Cancer Center, самопроизвольная потеря веса в случае рака может составлять более чем пять процентов за период от шести до двенадцати месяцев. Ученые считают, что рак выделяет в кровь вещества, которые влияют на то, как организм использует калории из пищи. Кроме того, раковые клетки требуют больше энергии, чем здоровые клетки тела.
Дополнительно врачи сообщили, что, помимо названных трех симптомов заболевающие раком люди довольно часто игнорируют лихорадку неизвестного происхождения, ночную потливость, изжогу, язвы во рту или языке, вздутие живота, нерегулярный стул, проблемы с глотанием.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онемение, возникающее в конечностях, может оказаться симптомом рака.
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