Что делать, если вес не уходит: диета или спорт?

«Не ждите изменений через неделю. Любая диета —это нарушение метаболических процессов, после диет ваш метаболизм находится в сонном состоянии и иногда требуются не то что недели, а месяцы, чтобы вес начал хоть немного снижаться», — говорит эксперт.

Сели на диету, отказываете себе во всем, а ненавистные цифры на весах никак не хотят снижаться? Не беспокойтесь, главное — не торопиться, набраться терпения и не давать заднюю.Также доктор отмечает, что лишний вес обычно уходит в первую очередь за счет сжигания жировой, а не мышечной ткани. А жир очень легкий! Соответственно, объемы в сантиметрах будут уменьшаться, но при этом вес может оставаться прежним. Это важно учитывать.Поэтому контролируйте динамику изменений не только в килограммах, но и в объемах талии и бедер. Если же изменений в сторону уменьшения не происходит ни по каким параметрам, это говорит о том, что нужно очень внимательно пересмотреть свой рацион.Также никогда не помешает добавить физическую активность. Если не любите спорт, хотя бы ходьба — желательно 10000 шагов в день. Ну и запасаемся терпением. Здоровое похудение без вреда для организма не бывает быстрым.При сбалансированном питании, которое обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами и минералами, вес будет снижаться медленно, но уверенно. И что самое главное — результат будет устойчивым при соблюдении режима питания в дальнейшем.