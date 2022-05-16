Сбои в работе щитовидки: что делать, если из бабочки превращаешься в гусеницу?

«Какие анализы нужно сделать для проверки? УЗИ щитовидной железы, кровь на ТТГ, Т3, Т4, АТ-ТПО. Сдавать лучше утром, прием пищи и день цикла значения не имеют. Норма ТТГ — до 2,5», — комментирует специалист.

Состояние щитовидной железы имеет огромное значение для работы всего организма. Очень часто она дает сбой бессимптомно и заподозрить нарушения можно лишь по опосредованным признакам, которые многие из нас игнорируют.Эксперт отмечает, что щитовидные сбои гораздо чаще встречаются у женщин. Особенно после родов. При этом большинство продолжает жить и не обращать внимание на те сигналы, которые посылает нам организм.Какие симптомы должны вас насторожить еще до сдачи анализов? Эмоциональная нестабильность, ни чем не обоснованные перепады настроения. Также о нарушениях в работе щитовидки часто свидетельствует хроническая усталость, которая преследует вас с самого утра.Если вы всеми силами стараетесь похудеть, но цифры на весах не хотят уменьшаться (при этом вы соблюдаете диету, ведете активный образ жизни), тоже есть смысл посетить эндокринолога. Возможно, имеет место гормональный сбой. Как правило, вес не уходит при сниженной функции щитовидки.О сбоях косвенно свидетельствует выпадение волос, ломкие ногти и сухость кожных покровов при должном уходе. Очень часто признаком гормонального дисбаланса является сбой менструального цикла. Многие женщины безуспешно пытаются годами лечить бесплодие, в то время, как обратить внимание нужно на щитовидную железу.