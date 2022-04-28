Врачи объяснили, почему храп может оказаться смертельно опасным

«В такие моменты уровень кислорода в крови снижается, а уровень углекислоты растет. Эти процессы заставляют мозг частично проснуться, чтобы справиться с удушьем. Человек, как правило, не замечает, что проснулся», - заметил Новиков.

«Среди инсультов и инфарктов, происходящих в утренние часы, немалая часть приходится именно на долю храпящих людей», - сообщила Байдина.