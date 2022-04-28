Врачи объяснили, почему храп может оказаться смертельно опасным
У человека, который храпит, может нарушаться работа сердечно-сосудистой системы, повышая риск возникновения смертоносных осложнений.
Российские врачи выступили с предупреждением о том, что храп, сопровождающий сон некоторых людей, может оказаться смертельно опасным явлением. В частности, пульмонолог Максим Новиков объяснил, что храпящие люди могут страдать синдромом ночного апноэ, при котором во сне происходят остановки дыхания во сне. Во время таких остановок мозг лишается поступления кислорода – возникают состояния, сопоставимые с погружением под воду.
«В такие моменты уровень кислорода в крови снижается, а уровень углекислоты растет. Эти процессы заставляют мозг частично проснуться, чтобы справиться с удушьем. Человек, как правило, не замечает, что проснулся», - заметил Новиков.
Другой врач, кардиолог Валентина Байдина добавила, что в результате недополучения кислорода у храпунов начинает страдать сердце. Подобная кислородная недостаточность может стать пусковым механизмом для сбоев в функционировании миокарда, провоцировать развитие аритмии. Эти изменения, в свою очередь, способствуют развитию опасных (в том числе смертельно опасных) нарушений – например, инфаркта, инсульта. Кроме того, в крови возрастает содержание адреналина, поскольку организм, лишаясь нормального сна, ощущает стресс – эти процессы ведут к колебаниям артериального давления.
«Среди инсультов и инфарктов, происходящих в утренние часы, немалая часть приходится именно на долю храпящих людей», - сообщила Байдина.
По словам медиков, проблему с храпом помогает решить похудение, смена позы во сне или подушки, но правильнее всего обращаться с ним к врачу – особенно, если человек храпит громко и жалуется на недомогания днем.
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