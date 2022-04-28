Кардиолог Борисова объяснила, на какие патологии указывают замирания сердца
Описывая свой дискомфорт при замирании сердца, пациенты часто сравнивают его с ощущениями, возникающими во время спуска лифта вниз.
Кардиолог Екатерина Борисова рассказала, какие патологии могут скрываться за кратковременными эпизодами замирания сердца, когда кажется, что сердечная мышца перестает биться.
«Одни пациенты рассказывают, что их «как будто на лифте вниз опускают», другие чувствуют дополнительный стук сердца или его замирание. Все эти признаки весьма типичны и говорят о внеочередном, преждевременном сокращении сердца – экстрасистоле», - заметила Борисова в интервью «Доктору Питеру».
По словам Борисовой, подобное отклонение в работе сердца может быть временным событием. Например, это может происходить после перенесенной болезни или стресса, в результате переутомления, плохого питания. Нередко замирания сердца – это показатель нехватки магния или калия в организме.
Говоря о случаях, когда краткие замирания сердца могут указывать на патологии, врач пояснила, что одной из них может быть дисфункция щитовидной железы: тиреотоксикоз либо гипертиреоз. Кроме того, возникновение экстрасистол может объясняться сердечными заболеваниями: в их ряду – ишемическая болезнь сердца, миокардит, кардиомиопатия. Как правило, при имеющихся серьезных отклонениях в состоянии миокарда экстрасистолы ощущаются более интенсивно.
Борисова подчеркнула: с подобными замираниями сердца нужно обращаться к врачу. Если их появление участилось или эпизоды замираний начали возникать группами, по несколько подряд, записаться на прием и обследование нужно как можно быстрее.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные болезни могут проявляться ощущением слабости в ногах.
Екатерина Борисова
Здоровье
врач-кардиолог, доктор медицинских наук
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