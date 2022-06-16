Пульмонолог Овечкин: при сильном храпе человек способен задохнуться
По словам врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, риск того, что человек, который сильно храпит во сне, может ночью задохнуться, – действительно существует.
Овечкин сообщил в интервью, что наличие сильного храпа может говорить о таком опасном состоянии как апноэ (синдром обструктивного апноэ сна). В его случае у спящего человека происходят характерные изменения в носоглотке, нарушающие нормальное дыхание и вызывающие его периодические остановки. Мозг при это перестает должным образом снабжаться кислородом, что очень опасно.
«Храп является одним из признаков апноэ», - сказал специалист.
Овечкин добавил, что человеку, который громко и сильно храпит, следует посетить врача. Такая проблема может означать, что имеет место ослабление мышц глотки. В процессе дыхания во время сна это может повлиять на то, что бронхолегочные пути окажутся блокированными, организм перестанет получать кислород. Именно в таких обстоятельствах человек способен задохнуться.
«Если уровень насыщения крови кислородом снижается, в определенный момент это приводит к остановке дыхания», - предостерег пульмонолог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие «нестандартные» признаки могут указывать на опасные проблемы с сердцем.
Вячеслав Овечкин
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врач-пульмонолог
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