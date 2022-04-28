Омега-3 связаны с повышением риска фибрилляции предсердий на 50%





«В испытаниях были протестированы более низкие дозы, и у отдельных лиц они не показали значительного увеличения ФП. В испытаниях с высокими дозами риск составлял 49–50 процентов. В анализе градиента доза-реакция для каждого увеличения дозы омега-3 на один грамм риск развития ФП увеличивался на 11 процентов — весьма значимое взаимодействие».