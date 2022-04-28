Омега-3 связаны с повышением риска фибрилляции предсердий на 50%
Добавки омега-3 широко рекламируются за их разжижающие кровь эффекты, что делает их полезными для предотвращения сердечных заболеваний. Но исследования противоречивы, так как некоторые исследования показывают, что добавки практически не влияют на риск сердечных заболеваний.
Новое исследование подняло вопросы о безопасности таблеток в более высоких дозах. Согласно результатам, высокие дозы омега-3 могут увеличить риск ФП на 50 процентов.
Метаанализ включал семь крупномасштабных рандомизированных клинических испытаний морских жирных кислот омега-3. В четырех испытаниях тестировались относительно низкие дозы морских омега-3, а еще в трех тестировались высокие дозы омега-3.
В общей сложности испытания включали более 81 000 участников и обнаружили, что риск ФП повышался в 1,25 раза при приеме омега-3.
«В испытаниях были протестированы более низкие дозы, и у отдельных лиц они не показали значительного увеличения ФП. В испытаниях с высокими дозами риск составлял 49–50 процентов. В анализе градиента доза-реакция для каждого увеличения дозы омега-3 на один грамм риск развития ФП увеличивался на 11 процентов — весьма значимое взаимодействие».
Исследование также обнаружило доказательства того, что более высокие дозы омега-3 были связаны с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, примерно на девять процентов.
Необходимы дополнительные исследования, чтобы выяснить риски приема добавок омега-3, как они могут варьироваться в зависимости от формы или дозы, или как они вписываются в соотношение пользы и риска.
ФП увеличивает риск инсульта в пять раз, по данным ассоциации здравоохранения Stroke.
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Stroke Association
Здоровье
Ассоциация по борьбе с инсультом является благотворительной организацией в Соединенном Королевстве. Он направлен на предотвращение инсульта и поддержку всех, кого коснулся инсульт, финансируя исследования и проводя кампании за права людей, переживших инсульт, всех возрастов
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