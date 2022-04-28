Нужны ли детям каши? Мнение доктора Досмановой

«Крупы — неотъемлемая часть правильного питания. Они делают рацион сбалансированным, сытным и полноценным. Именно крупы содержат много витаминов и микроэлементов, важных для нормального развития человеческого организма. В них есть очень важные для нас белки и медленные углеводы», — объясняет эксперт.

Есть каши нас приучали с раннего детства — в семье, в саду, в школьной столовой. И, стоит отметить, не зря. Каши действительно очень полезны для детского организма и их значение трудно переоценить.При этом доктор отмечает, что важно правильно подбирать крупы и грамотно их готовить, чтобы в процессе варки каши не утратили своих полезных свойств.Так, доктор советует готовить каши для ребенка на воде, а не на молоке, как любят многие мамы и бабушки. Возможно, каша на молоке вкуснее (это дело вкуса), но она также калорийнее. Кроме того, молоко значительно повышает гликемический индекс блюда и провоцирует скачки сахара в крови.Гораздо полезнее применять крупы, которые не подвергались шлифовке. Не очищенные от зерновой оболочки злаки гораздо полезнее, они содержат больше витаминов и полезных минералов. Хотя готовятся такие каши немного дольше.