Длинный ковид: профессор делится шестью советами, как «изгнать» мозговой туман — от диеты до сна
Исследование Кембриджского университета сообщает, что ошеломляющие 70 процентов людей страдают от тумана в голове. К счастью, ведущий эксперт в области здоровья мозга профессор Джеймс Гудвин делится простыми советами, которые могут облегчить этот сложный симптом.
Профессор Гудвин сказал:
«Когда разразилась пандемия, это были более легкие, но более распространенные неврологические симптомы, включая мозговой туман, которые сразу же вызвали беспокойство у врачей, специализирующихся на неврологии, связанной с вирусами».
Вот, что может вам помочь.
Снизьте потребление калорий
«Стремитесь установить здоровый диапазон калорий, чтобы предотвратить переедание, с рекомендуемым сокращением примерно на 10 процентов. Это уменьшит выход активных форм кислорода, которые вызывают воспаление и повреждение клеток».
Избегайте "сахарной лихорадки"
В то время как угощение сладкими закусками может вызвать тягу прямо к голове, ваши митохондрии — клеточные органеллы, которые производят большую часть химической энергии, необходимой для питания биохимических реакций клетки, — могут быть не такими счастливыми.
Регулярно делайте физические упражнения
«Упражнения уменьшают эту тенденцию и могут даже обратить вспять потерю митохондрий. После периода последовательных упражнений количество митохондрий увеличивается, и они способны генерировать больше энергии».
Посетите сауну
Было обнаружено, что этот совет, подкрепленный исследованиями, повышает температуру мышечной ткани, повышая эффективность ваших митохондрий.
Цените качественный сон
Профессор сказал:
"Гормоны, такие как кортикостероиды, которые регулируют наши митохондрии, чрезвычайно чувствительны к нарушениям из-за плохого сна".
Попробуйте эфирные масла
"Карвакрол, который обычно содержится в эфирных маслах тимьяна, орегано, черного тмина и дикого бергамота, блокирует проникновение вируса Covid и обладает противовирусным, противовоспалительным, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием".
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Джеймс Гудвин
Здоровье
Профессор Кембриджского университета.
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