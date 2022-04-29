Длинный ковид: профессор делится шестью советами, как «изгнать» мозговой туман — от диеты до сна

«Когда разразилась пандемия, это были более легкие, но более распространенные неврологические симптомы, включая мозговой туман, которые сразу же вызвали беспокойство у врачей, специализирующихся на неврологии, связанной с вирусами».





Снизьте потребление калорий

«Стремитесь установить здоровый диапазон калорий, чтобы предотвратить переедание, с рекомендуемым сокращением примерно на 10 процентов. Это уменьшит выход активных форм кислорода, которые вызывают воспаление и повреждение клеток».

Избегайте "сахарной лихорадки"

Регулярно делайте физические упражнения

«Упражнения уменьшают эту тенденцию и могут даже обратить вспять потерю митохондрий. После периода последовательных упражнений количество митохондрий увеличивается, и они способны генерировать больше энергии».

Посетите сауну

Цените качественный сон

"Гормоны, такие как кортикостероиды, которые регулируют наши митохондрии, чрезвычайно чувствительны к нарушениям из-за плохого сна".

Попробуйте эфирные масла

"Карвакрол, который обычно содержится в эфирных маслах тимьяна, орегано, черного тмина и дикого бергамота, блокирует проникновение вируса Covid и обладает противовирусным, противовоспалительным, антиоксидантным и иммуностимулирующим действием".