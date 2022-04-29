Доктор Борисов объяснил, почему после приема лекарств может кружиться голова

«Есть несколько наиболее частых причин для появления этого симптома после приема того или иного лекарственного препарата. Снижение артериального давления — одна из них», — отмечает эксперт.

Часто бывает: выпил таблетку от одного — и вдруг заболело что-то другое. Побочные эффекты в виде головной боли или головокружения встречаются довольно часто.Понижать давление способны многие группы препаратов: непосредственно гипотензивные, сосудистые, сердечные, мочегонные. Если вы принимаете такие медикаменты, всегда нужно помнить о рисках головокружения.Избавить от этого неприятного симптома в большинстве случаев может уменьшение дозировки. Если это не помогло, можно отменить препарат и через пару дней все придет в норму.Вызывать головокружение могут также психотропные препараты. К этой группе относятся антидепрессанты, нейролептики, транквилизаторы. Помимо головокружения, иногда добавляется слабость, сонливость, рассеянность. При этом артериальное давление остается стабильным.Если препараты назначил доктор и без них пациент пока никак не может обходиться, нужно подождать несколько дней, пока организм привыкнет и адаптируется. Неприятные симптомы должны уйти.