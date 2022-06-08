Четыре ошибки при приеме лекарств допускаются особенно часто: врач Павлова

«Одна из самых частых ошибок – не придерживаться правильного ритма употребления медикаментов в соответствии с рекомендациями врача», – уточнила Павлова.

«Если запить таблетки чаем, кофе или молоком, то действующее вещество препарата может не сработать. В идеале их следует запивать несколькими глотками воды комнатной температуры».

«Изменение дозировки по своему усмотрению – еще одна ошибка: так лекарства могут не дать должного эффекта, не помочь», - объяснила Зухра Павлова.