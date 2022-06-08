Четыре ошибки при приеме лекарств допускаются особенно часто: врач Павлова
Нарушение графика приема лекарств, использование неподходящей жидкости для запивки препаратов, несоблюдение дозировки являются одними из самых частых ошибок, допускаемых при приеме лекарств, информирует врач Зухра Павлова.
Нарушение графика. При назначении препаратов врачи часто рекомендуют принимать их по определенной схеме. Пациенты часто недооценивают важность следования предписанному им графику.
«Одна из самых частых ошибок – не придерживаться правильного ритма употребления медикаментов в соответствии с рекомендациями врача», – уточнила Павлова.
Медик дала совет: у врача, который назначает лекарства, необходимо выяснить, как следует поступать, если вдруг в прописанное время препарат случайно не был принят.
Неподходящая жидкость. Специалист подчеркивает: запивать медикаменты нужно исключительно водой. Никакие другие напитки для этой цели не подходят, использовать их – это ошибка.
«Если запить таблетки чаем, кофе или молоком, то действующее вещество препарата может не сработать. В идеале их следует запивать несколькими глотками воды комнатной температуры».
Изменение дозы. Эксперт рекомендует изначально приобретать препараты в той дозировке, которая назначается лечащим врачом, а не делить дома на части.
«Изменение дозировки по своему усмотрению – еще одна ошибка: так лекарства могут не дать должного эффекта, не помочь», - объяснила Зухра Павлова.
Пренебрежение инструкцией. Многие люди используют лекарства, не вникая в инструкцию, – это тоже способствует тому, что препараты могут не усваиваться должным образом и не оказывать нужного действия. Специалист призвала всегда внимательно читать сопроводительную памятку и действовать в соответствии с изложенными в ней рекомендациями.
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Зухра Павлова
Здоровье
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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