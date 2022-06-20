Боли в ногах: к какому врачу идти?

«Одни из наиболее часто встречающихся — это неврогеные боли, или ишиалгия. Для них характерно онемение, жжение и покалываение в ноге. Боль чаще локализуется по наружно-задней поверхности ноги, сверху вниз», — говорит эксперт.

На начальном этапе развития болезни очень важно сразу правильно поставить диагноз и обратиться к нужному специалисту, чтобы не терять драгоценного времени даром.Боли не зависят от времени суток, усиливаются после нахождения в неудобной позе или с утра после сна. Если узнали себя — идите к неврологу.Достаточно часто встречается растяжение мышц и связок, которые проявляются болезненными ощущениями вдоль соответствующих поврежденных тканей. Им предшествует травма. Если боль длительная и не проходит, идите к травматологу.Суставные боли — как правило, болезненные ощущения возникают вследствие разрушения сустава или его ослабления. Боль в самом суставе или вокруг него усиливается при нагрузке на соответствующий сустав. Может сопровождаться отеком этой области и повышением температуры тела. Обращаться в таком случае нужно к травматологу.Артериальные боли — возникают из-за нарушения кровотока по артериям ноги и снижения поступления питательных веществ к тканям. Появляются при ходьбе или беге и локализуются в икроножных мышцах. Проходят после отдыха. Если вас преследуют такие боли, не откладывайте визит к сосудистому хирургу.