Ароматизированная туалетная бумага увеличивает риск возникновения семи проблем со здоровьем
Когда вы просматриваете отдел туалетной бумаги, вы можете пропускать ценники, пока не обнаружите самую дешевую рулонную туалетную бумагу. Но если фактором, определяющим вашу покупку, является запах, вы можете подвергнуть себя риску для здоровья. Эксперт подробно описывает, как использование ароматизированной туалетной бумаги может повысить риск семи проблем со здоровьем.
«Вы можете подумать, что использование туалетной бумаги или салфеток, которые приятно пахнут, более гигиенично и помогает лучше пахнуть там внизу», — сказала эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор. «Тем не менее, они совсем не полезны для вашего интимного здоровья».
В то время как ароматизированные продукты могут показаться более заманчивой покупкой, простыни, часто пропитанные химическими веществами, могут не принести особой пользы.
«При слишком частом использовании химические вещества в ароматизированных салфетках могут раздражать кожу вокруг ануса, вызывая зуд или жжение», — пояснил эксперт.
Использование ароматизированной туалетной бумаги может подвергнуть вас риску различных состояний, от «анального зуда» до геморроя .
Проблемы со здоровьем, с которыми вы можете столкнуться:
- Анальный зуд
- Анальные трещины
- Микроссадины (порезы кожи)
- Геморрой
- Ректальное кровотечение
- Видимые разрывы или трещины
- Комок кожи, выпирающий из заднего прохода
«Использование ароматизированных продуктов не рекомендуется для использования на анусе или вагинальной области. Помимо анального зуда (синдрома полированного ануса), ароматизированные продукты могут вызывать анальные трещины, микротравмы или геморрой, раздражение области ануса, ректальное кровотечение, видимые разрывы или трещины, дискомфорт при дефекации или даже комок при нажатии на кожу. через задний проход».
Ранее Медикфорум писал о том, что помогает похудеть после 50 лет.
Стефани Тейлор
Здоровье
Врач, по здоровью и благополучию из США.
Оставить комментарий