Ароматизированная туалетная бумага увеличивает риск возникновения семи проблем со здоровьем

«Вы можете подумать, что использование туалетной бумаги или салфеток, которые приятно пахнут, более гигиенично и помогает лучше пахнуть там внизу», — сказала эксперт по здоровью и благополучию Стефани Тейлор. «Тем не менее, они совсем не полезны для вашего интимного здоровья».

«При слишком частом использовании химические вещества в ароматизированных салфетках могут раздражать кожу вокруг ануса, вызывая зуд или жжение», — пояснил эксперт.

Анальный зуд

Анальные трещины

Микроссадины (порезы кожи)

Геморрой

Ректальное кровотечение

Видимые разрывы или трещины

Комок кожи, выпирающий из заднего прохода

«Использование ароматизированных продуктов не рекомендуется для использования на анусе или вагинальной области. Помимо анального зуда (синдрома полированного ануса), ароматизированные продукты могут вызывать анальные трещины, микротравмы или геморрой, раздражение области ануса, ректальное кровотечение, видимые разрывы или трещины, дискомфорт при дефекации или даже комок при нажатии на кожу. через задний проход».