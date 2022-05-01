Дефицит витамина А: плохое зрение ночью является одним из «первых признаков» потери зрения
Клиника Майо объясняет, что витамин А является питательным веществом, важным для зрения, роста, деления клеток, репродукции и иммунитета.
«Витамин А также обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты — это вещества, которые могут защитить ваши клетки от воздействия свободных радикалов».
В нем объясняется, что свободные радикалы могут играть роль в сердечных, раковых и других заболеваниях.
Уиттингтонская больница NHS Trust говорит, что «изменения зрения часто являются первым заметным признаком дефицита витамина А».
Вы можете заметить, что плохо видите ночью, например, вам может быть труднее вести машину ночью, или вы не сможете легко найти дорогу в туалет.
«Иногда при раннем дефиците витамина А у людей также появляются сухость волос, сухость во рту, сухая / зудящая / неровная кожа, сломанные ногти и более частые инфекции. Если дефицит витамина А является серьезным или позволяет прогрессировать, могут развиться серьезные проблемы. Самая серьезная проблема — необратимая слепота».
Доверие говорит, что некоторые другие симптомы дефицита витамина А включают в себя:
• Потеря слез
• Язвы в глазах
• Усталость
• Сухие потрескавшиеся губы, язвы во рту
• Диарея
• Инфекции мочевого пузыря
• Вагинальные инфекции
• Инфекции верхних/нижних дыхательных путей
• Плохое и замедленное заживление ран
К счастью, Клиника Майо сообщает, что витамин А содержится во многих продуктах, таких как шпинат, молочные продукты и печень.
«Другими источниками являются продукты, богатые бета-каротином, такие как зеленые листовые овощи, морковь и дыня. Ваше тело превращает бета-каротин в витамин А».
Перед применением добавок необходима консультация врача.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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