Дефицит витамина А: плохое зрение ночью является одним из «первых признаков» потери зрения

«Витамин А также обладает антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты — это вещества, которые могут защитить ваши клетки от воздействия свободных радикалов».

«Иногда при раннем дефиците витамина А у людей также появляются сухость волос, сухость во рту, сухая / зудящая / неровная кожа, сломанные ногти и более частые инфекции. Если дефицит витамина А является серьезным или позволяет прогрессировать, могут развиться серьезные проблемы. Самая серьезная проблема — необратимая слепота».

«Другими источниками являются продукты, богатые бета-каротином, такие как зеленые листовые овощи, морковь и дыня. Ваше тело превращает бета-каротин в витамин А».