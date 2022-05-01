Как выбирать продукты в магазине? Читаем этикетки

«Процесс переработки пищевых продуктов — это глобальная переработка на всех уровнях с целью удешевить товар и продлить срок его годности. В итоге натуральный цельный продукт теряет свои свойства. Хорошо, если он оказывает нейтральное действие на организм. Но большинство откровенно вредят», — отмечает эксперт.

Обращаете внимание на ингредиентный состав продуктов, которые покупаете? Или некогда читать этикетки? Если совсем нет времени разбираться в составе, тогда хотя бы старайтесь исключать продукты высокой промышленной переработки и полуфабрикаты, а также консервы.Наш организм просто не в состоянии переработать то количество консервантов, красителей, загустителей, усилителей, которые предлагает нам современный пищепром. И здесь важно понимать, что если серьезных проблем со здоровьем нет, в принципе человек может позволить себе все в надежде, что организм справится.Если есть набор хронических заболеваний, начните относиться к выбору того, что вы едите более серьезно и внимательно. Вот несколько простых советов, которые помогут отличить вредное от полезного.Есть ли в природе то, что вы планируете купить? Насколько его товарный вид отличается от естественного, натурального? Чем больше отличий — тем меньше пользы.Посмотрите на состав, все ли компоненты вам знакомы? Не берите продукты, в составе которых есть ингредиенты, о которых вы вообще не имеет представления.Обратите внимание на срок годности. Натуральное не может храниться очень долго. К примеру, если на молоке указан срок годности в несколько месяцев, не покупайте такое «молоко». Так же с другими продуктами. Слишком длительный срок годности указывает на огромное количество консервантов в составе.