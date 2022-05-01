Диетолог Ньютон: строгие диеты и скудный рацион приводят к депрессии



Обезвоживание, объяснил Ньютон, может «препятствовать» выработке мозгом «гормона счастья» серотонина.

«Тело нуждается в воде, чтобы транспортировать аминокислоту триптофан через гематоэнцефалический барьер, чтобы преобразовать ее в серотонин».



Ограниченные диеты – проблема



Она также говорит, что на людей может повлиять отсутствие разнообразия в их рационе. Исследования показывают, что снижение количества бактерий в кишечнике связано с депрессией. В одном исследовании 2020 года изучались грызуны, которые испытали стресс и депрессию. В них они обнаружили «снижение содержания и разнообразия кишечного микробиома».





«Микробиом кишечника помогает превращать пищу, которую мы едим, в различные молекулы, которые попадают в наш кровоток и связываются с мозгом. Некоторые из них являются нейротрансмиттерами, такими как серотонин и дофамин, которые затем могут влиять на настроение и поведение».