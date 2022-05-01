Диетолог Ньютон: строгие диеты и скудный рацион приводят к депрессии
Во время пандемии многие из нас приобрели вредные привычки, в том числе нездоровое питание. Примерно двое из пяти британцев каждую неделю едят готовые блюда. Нездоровое питание может иметь несколько неблагоприятных последствий для нашего психического здоровья, объясняет Эйми Ньютон, диетолог Spire Healthcare.
Ньютон выделил пять важнейших областей, над которыми легко работать, но которые могут нанести вред нашему психическому здоровью.
Обезвоживание, объяснил Ньютон, может «препятствовать» выработке мозгом «гормона счастья» серотонина.
«Тело нуждается в воде, чтобы транспортировать аминокислоту триптофан через гематоэнцефалический барьер, чтобы преобразовать ее в серотонин».
Ограниченные диеты – проблема
Она также говорит, что на людей может повлиять отсутствие разнообразия в их рационе. Исследования показывают, что снижение количества бактерий в кишечнике связано с депрессией. В одном исследовании 2020 года изучались грызуны, которые испытали стресс и депрессию. В них они обнаружили «снижение содержания и разнообразия кишечного микробиома».
«Микробиом кишечника помогает превращать пищу, которую мы едим, в различные молекулы, которые попадают в наш кровоток и связываются с мозгом. Некоторые из них являются нейротрансмиттерами, такими как серотонин и дофамин, которые затем могут влиять на настроение и поведение».
В результате она предлагает людям «избегать чрезмерно ограничительных диет», поскольку разнообразие в вашем рационе способствует разнообразию кишечных бактерий.
Ранее Медикфорум писал о том, как предотвратить выпадение волос.
Эйми Ньютон
Здоровье
Врач-диетолог Spire Healthcare.
Оставить комментарий