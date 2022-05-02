Синдром дефицита тестостерона: чувство "ужасной неудовлетворенности" может не быть депрессией

«Я бы описал это как очень темное облако, которое нависло надо мной и никак не могло уйти», — поделился Майк. «Я знал, что у моих чувств нет логической причины. Я неустанно исследовал, пока не нашел связь с тремя вещами: мужчинами старше 40 лет, депрессией и низким уровнем тестостерона».

«Не все врачи имеют опыт лечения низкого уровня тестостерона и распознавания признаков и симптомов», — сказал доктор Рокед. «NHS следует рекомендациям NICE, которые имеют строгие критерии в отношении уровней тестостерона, которые они будут лечить. Часто лечение может потребовать осмотра специалиста, что может занять много времени».

Низкое половое влечение

Эректильная дисфункция

Снижение чувства благополучия

Депрессия

Трудности с концентрацией внимания и памятью

Усталость

Капризность и раздражительность

Потеря мышечной силы

«Если вы обеспокоены тем, что у вас есть симптомы низкого уровня тестостерона, я бы порекомендовал поговорить с врачом как можно скорее», — сказал доктор Рокед.