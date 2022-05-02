Синдром дефицита тестостерона: чувство "ужасной неудовлетворенности" может не быть депрессией
Майк Макинлэй признался своему врачу, что у него «нет энтузиазма по жизни», несмотря на то, что у него есть близкие друзья, хорошая работа и собственный дом. Ему прописали антидепрессанты, но нутром он знал, что это не решение для него.
52-летний Майк чувствовал, что погружается в глубокую депрессию, описывая свое настроение как плохое, чувствуя, что он «просто недостаточно хорош» и часами лежит в постели, чувствуя себя «ужасно несчастным».
«Я бы описал это как очень темное облако, которое нависло надо мной и никак не могло уйти», — поделился Майк. «Я знал, что у моих чувств нет логической причины. Я неустанно исследовал, пока не нашел связь с тремя вещами: мужчинами старше 40 лет, депрессией и низким уровнем тестостерона».
Эксклюзивно о низком уровне тестостерона, также известном как дефицит тестостерона, говорит доктор Сохер Рокед.
«Не все врачи имеют опыт лечения низкого уровня тестостерона и распознавания признаков и симптомов», — сказал доктор Рокед. «NHS следует рекомендациям NICE, которые имеют строгие критерии в отношении уровней тестостерона, которые они будут лечить. Часто лечение может потребовать осмотра специалиста, что может занять много времени».
Симптомы низкого уровня тестостерона могут включать:
- Низкое половое влечение
- Эректильная дисфункция
- Снижение чувства благополучия
- Депрессия
- Трудности с концентрацией внимания и памятью
- Усталость
- Капризность и раздражительность
- Потеря мышечной силы
«Если вы обеспокоены тем, что у вас есть симптомы низкого уровня тестостерона, я бы порекомендовал поговорить с врачом как можно скорее», — сказал доктор Рокед.
Это делается для того, чтобы «исследовать варианты или посмотреть, могут ли ваши симптомы быть вызваны чем-то другим».
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Сохер Рокед
Здоровье
Врач в Marion Gluck Clinic (Великобритания).
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