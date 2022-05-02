Побочные эффекты статинов: признаки миопатии - может повредить почки
Статины следует принимать с осторожностью, если вы подвержены повышенному риску развития редкого побочного эффекта, называемого миопатией, когда ткани ваших мышц повреждаются и становятся болезненными.
Тяжелая миопатия (рабдомиолиз) может привести к повреждению почек. Другие факторы риска включают наличие в анамнезе заболеваний печени, наличие в анамнезе побочных эффектов, связанных с мышцами, при приеме статинов и наличие семейной истории миопатии.
Люди, которые регулярно употребляют большое количество алкоголя, подвергаются повышенному риску получения более серьезных побочных эффектов.
«Если вам прописали статины, вы можете продолжать употреблять алкоголь. Однако не следует употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю».
Клиника Майо объясняет:
«Статины эффективно снижают уровень холестерина и защищают от сердечного приступа и инсульта, хотя у некоторых людей они могут вызывать побочные эффекты».
В нем говорится:
«Боль может быть легким дискомфортом, или она может быть достаточно сильной, чтобы затруднить вашу повседневную деятельность».
Национальная служба здравоохранения США отмечает, что обзор научных исследований эффективности статинов показал, что примерно один из каждых 50 человек, принимающих лекарство в течение пяти лет, в результате избежит серьезного события, такого как сердечный приступ или инсульт.
Другие побочные эффекты могут различаться у разных статинов, но побочные эффекты могут включать головную боль, головокружение, плохое самочувствие, мышечную боль и чувство необычно усталости или физической слабости.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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