Побочные эффекты статинов: признаки миопатии - может повредить почки

«Если вам прописали статины, вы можете продолжать употреблять алкоголь. Однако не следует употреблять более 14 единиц алкоголя в неделю».

«Статины эффективно снижают уровень холестерина и защищают от сердечного приступа и инсульта, хотя у некоторых людей они могут вызывать побочные эффекты».

«Боль может быть легким дискомфортом, или она может быть достаточно сильной, чтобы затруднить вашу повседневную деятельность».