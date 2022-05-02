Жировая болезнь печени: признаки повреждения печени из-за чрезмерного употребления алкоголя
Алкоголь — это токсин, и хотя печень обладает невероятной способностью к самоисцелению, наступает момент, когда органу просто надоело. Команда специалистов из Delamere, частной реабилитационной клиники, указывает на «тревожные признаки» проблем с печенью. По словам специалистов, важно распознавать эти признаки на ранней стадии, чтобы ограничить долгосрочные последствия.
Физические признаки включают необъяснимую потерю веса, утомляемость и постоянную нехватку энергии или аппетита. Могут также быть частые чувства тошноты, а также чрезмерная рвота и диарея.
«Кто-то, кто страдает алкогольным поражением печени, также может часто испытывать чувство сухости во рту и неудержимую жажду», — добавили специалисты. «Даже выпив много воды или безалкогольных напитков, человек не сможет удовлетвориться. Человек, страдающий от алкогольного поражения печени, может чувствовать боль или дискомфорт в верхней правой части живота. Это результат опухания печени от чрезмерного употребления алкоголя».
Любые ощущения боли или чувствительности во всем животе или области желудка могут быть признаком повреждения печени. Поэтому немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникнет что-то подобное.
Более серьезное повреждение печени может привести к стабильно высокой температуре, лихорадке и приступам озноба.
Повреждение печени также может привести к более легкому образованию синяков на коже, могут быть частые кровотечения из носа и кровотечения из десен. На коже рук и ног могут появиться красные пятна, или кожа может «кажуться ненормально темной или светлой». Булавовидные кончики пальцев также являются признаком заболевания печени, помимо необычного выпадения волос.
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Delamere
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Частная реабилитационная клиника в США.
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