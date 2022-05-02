Жировая болезнь печени: признаки повреждения печени из-за чрезмерного употребления алкоголя

«Кто-то, кто страдает алкогольным поражением печени, также может часто испытывать чувство сухости во рту и неудержимую жажду», — добавили специалисты. «Даже выпив много воды или безалкогольных напитков, человек не сможет удовлетвориться. Человек, страдающий от алкогольного поражения печени, может чувствовать боль или дискомфорт в верхней правой части живота. Это результат опухания печени от чрезмерного употребления алкоголя».

Физические признаки включают необъяснимую потерю веса, утомляемость и постоянную нехватку энергии или аппетита. Могут также быть частые чувства тошноты, а также чрезмерная рвота и диарея.Любые ощущениямогут быть признаком повреждения печени. Поэтому немедленно обратитесь к врачу, если у вас возникнет что-то подобное.Более серьезное повреждение печени может привести к стабильноПовреждение печени также может привести к более легкому образованию синяков на коже, могут быть частые кровотечения из носа и кровотечения из десен. На коже рук и ног могут появиться красные пятна, или кожа можетБулавовидные кончики пальцев также являются признаком заболевания печени, помимо необычного выпадения волос.Ранее Медикфорум писал о ночной потливости.