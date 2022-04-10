Больная печень: дискомфорт под ребрами и другие признаки жировой болезни

Усталость.

Слабость.

Потеря веса.

Потеря аппетита.

Тошнота.

Появление паукообразных кровеносных сосудов на поверхности кожи.

Пожелтение кожи и глаз.

«боль или дискомфорт в правой части живота прямо под ребрами являются возможным признаком повреждения печени».