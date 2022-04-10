Больная печень: дискомфорт под ребрами и другие признаки жировой болезни
Возможным признаком повреждения печени, в частности, жировой болезни органа может быть боль или дискомфорт в правой части живота прямо под ребрами.
Жировая болезнь печени бывает двух основных форм. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – это ряд состояний, вызванных накоплением жира в печени. Кроме того, возможна алкогольная форма болезни печени, вызываемая употреблением слишком большого количества спиртного.
Медики констатируют, что НАЖБП часто протекает бессимптомно или же признаками больной печени могут становиться состояния, которые кажутся проявлением других проблем. Вот что может испытывать пострадавший человек.
- Усталость.
- Слабость.
- Потеря веса.
- Потеря аппетита.
- Тошнота.
- Появление паукообразных кровеносных сосудов на поверхности кожи.
- Пожелтение кожи и глаз.
«боль или дискомфорт в правой части живота прямо под ребрами являются возможным признаком повреждения печени».
Серьезные признаки. По словам специалистов, НАЖБП может не проявлять никаких симптомов в течение многих лет, но в некоторых случаях жировая болезнь может прогрессировать и подвергаться значительному воспалению, процессу повреждения ткани, ведущему к ее затвердению, фиброзу, циррозу. Когда состояние больной печени ухудшается, может возникать очень сильная усталость или спутанность сознания, отек живота и ног. Если у человека с нездоровой печенью появляются темный смолистого вида стул или темнеет моча, это очень тревожный знак, требующий срочного обращения за медицинской помощью.
Другие опасные признаки включают рвоту с кровью, легкое появление синяков на коже, кожный зуд, отек в нижней части живота.
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