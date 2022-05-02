Педиатр объяснила, почему не нужно специально заражать ребенка ветрянкой

«В обществе сложился избитый стереотип, что ветрянкой лучше переболеть в детстве. Якобы дети легче ее переносят, а взрослые болеют тяжело. На самом деле это не так. Дети также тяжело переносят ветрянку», — говорит эксперт.

Многие родители уверены, что прежде, чем отдать малыша в детский сад, он должен обязательно переболеть ветрянкой. Некоторые даже идут на крайние меры и специально заражают ребенка.Разница в том, что если взрослый человек, болеющий ветрянкой, может сказать, насколько ему плохо и описать свои жалобы, то малышу сложно сформулировать, что у него болит.Причиной ветрянки является вирус герпеса, вернее, один из них. Если у вас выскакивала простуда на губах, только представьте, как это — когда похожие ранки рассыпаны по всему телу. К ним добавляется повышенная температура тела, постоянная слабость и головная боль.Кстати, еще одно заблуждение — мнение, что ветрянкой болеют один раз в жизни. Это не так. Можно заразиться и повторно. Лучшим методом профилактики ветрянки педиатр называет вакцинацию. Прививки ставят, как детям, так и не переболевшим взрослым.