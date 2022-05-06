Ветряночные и covid-вечеринки: что по этому поводу думает педиатр?

«В профессиональной практике с такими родителями подчас даже приходится бороться, чтобы не дать им угробить собственных детей. К сожалению, закон не на нашей стороне. Не знаю, что должно быть в голове, чтобы специально пытаться заразить ребёнка корью, ветрянкой или ковидом. Сами по себе заболевания не лёгкие и куча возможных осложнений», — категорически высказался эксперт.

Некоторые родители настолько озабочены здоровьем собственных детей, что в методах профилактики доходят до опасных крайностей. В свое время были популярны так называемые «ветряночные вечеринки», куда специально приводили здоровых детей с целью контактирования с инфицированными. Цель — чтобы ребенок переболел ветрянкой в детском возрасте.Сейчас популярность набирают и covid-party, на которые стремятся попасть уже взрослые, чтобы перенести болезнь в «легкой» форме или получить страховые выплаты, если речь идет о медперсонале.Доктор предлагает другую альтернативу, гораздо более безопасную — вакцинация. Ведь само заболевание переносится гораздо сложнее и чревато различными осложнениями в будущем.Это касается и ветрянки, и кори. Тем более, что в России работают программы вакцинации от кори не только для детей, но и для взрослых в возрасте до 35 лет.