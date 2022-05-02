Знаете ли вы о своем диабете? Какие изменения в ногах нужно замечать

«Более половины людей, страдающих от диабета, не знают о своем диагнозе», - таковы данные Международной федерации диабета.

Человека может донимать чувство зуда, возникающее как следствие замедления обмена веществ.

Развивается невропатия – повреждение нервных окончаний вследствие высокого уровня сахара в крови: могут ощущаться онемение или жжение.

Кожа становится слишком сухой, шелушащейся.

Образуются долго не заживающие язвы, некроз.