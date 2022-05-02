Знаете ли вы о своем диабете? Какие изменения в ногах нужно замечать
Врачи констатируют, что многие люди не знают об имеющемся у них диабете, а, между тем, заболевание можно выявить по некоторым изменениям в ногах.
«Более половины людей, страдающих от диабета, не знают о своем диагнозе», - таковы данные Международной федерации диабета.
Специалисты федерации отмечают, что заподозрить развитие диабета второго типа можно по некоторым изменениям в ногах. Вот что нужно уметь замечать.
- Человека может донимать чувство зуда, возникающее как следствие замедления обмена веществ.
- Развивается невропатия – повреждение нервных окончаний вследствие высокого уровня сахара в крови: могут ощущаться онемение или жжение.
- Кожа становится слишком сухой, шелушащейся.
- Образуются долго не заживающие язвы, некроз.
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