Высокий ИМТ в детстве повышает риск рака в будущем

«Тревожно, что повышенный на 40 % риск присутствовал даже в группе мальчиков, которые смогли привести свой вес в норму к 20 годам», - рассказывает Джимми Селинд, научный сотрудник медицинского института Сальгренской академии, педиатр.

Новое исследование Гетеборгского университета показало, что мужчины, у которых в детстве был высокий индекс массы тела (ИМТ), в более позднем возрасте подвержены повышенному риску рака, связанного с ожирением, даже если их вес стал нормальным ранее.Рак, связанный с ожирением, включает значительную группу опухолевых заболеваний, многие из которых находятся на подъеме в развитых странах. К ним относятся рак ротовой полости, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, толстой кишки и щитовидной железы, кожи (злокачественная меланома) и крови. Связь между высоким ИМТ в зрелом возрасте и повышенным риском рака, связанного с ожирением, уже была известна, но риск, связанный с высоким ИМТ в детстве и в период полового созревания, ранее подробно не обсуждался.Новые результаты, опубликованные в журнале Cancer Communications, основаны на данных эпидемиологического исследования ИМТ в Гетеборге. В него были включены 36 565 мужчин, родившихся между 1945 и 1961 годами. Ученые проанализировали ИМТ данных людей в возрасте восьми лет и снова в возрасте 20 лет, а также отслеживали их диагнозы рака с 20 лет и примерно через 40 лет после этого.Этот длительный период наблюдения имел решающее значение для исследования, поскольку большинство случаев рака, связанного с ожирением, возникают в старшем среднем возрасте. Исследование показывает, что группа мальчиков с избыточным весом в возрасте восьми лет имела повышенный риск развития рака, связанного с ожирением, во взрослом возрасте. Это особенно относилось к тем, у кого избыточный вес сохранялся в возрасте 20 лет. Однако повышенный риск также сохранялся, когда ИМТ становился нормальным к 20 годам.Ранее диетолог рассказала, какие продукты помогают бороться с усталостью