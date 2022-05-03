Ученые нашли новый подход для лечения анорексии

«Это состояние не имеет одобренного лечения, и его основная причина неясна. В этом исследовании мы работали с животной моделью, которая имитирует многие характеристики, наблюдаемые у людей. Мы исследовали изменения мозговой цепи, которые могут быть связаны с этим состоянием», - рассказывает ведущий автор, доктор Юн Сюй, профессор педиатрии, питания, молекулярной и клеточной биологии в колледже Бэйлора.

«Результаты показали, что фармакологическое ингибирование рецептора DRD1 помогает снизить гиперактивность цепи, и этот подход может иметь клиническое применение. Мы обнаружили, что лекарство, влияющее на активность рецептора DRD1, может эффективно предотвращать анорексию и потерю веса на животных моделях. Эти результаты поддерживают дальнейшие исследования по разработке аналогичного терапевтического подхода для людей с анорексией», - отмечает Сюй.