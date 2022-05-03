4 способа обратить биологический возраст вспять — советы, которые стоит попробовать
Веками человечество пыталось выяснить, как сдержать процесс старения, чтобы отсрочить окончательный конец смерти. Предотвращая естественное разложение тела, мы надеемся увеличить продолжительность жизни.
Доктор Морган Левин — ученый из Йельского университета, у которого есть четыре метода обращения вспять биологического возраста, калькулятор, разработанный специалистом по борьбе со старением.
Доктор Левин говорит, что старение — это «не только результат хронологического времени», но и «биологических изменений, которым подвергается наше тело». На протяжении всей жизни тело человека подвергается многочисленным стрессам и напряжениям, которые толкают и тянут каждую клетку. Одним из наиболее влиятельных факторов во всем этом является диета человека.
Здесь вступает в действие первый совет Левина; она рекомендует переходить на растительную диету в 75% случаев. Белок, присутствующий во многих видах мяса, оказывает на организм эффект старения.
Люди, придерживающиеся диеты с высоким содержанием белка более 20 процентов, были связаны с 74-процентным повышенным риском ранней смерти по сравнению с людьми на диете с низким содержанием белка. Однако это изменилось, когда источник белка стал растительным.
Второй совет Левайна заключается в том, чтобы вообще не есть. Три цикла голодания в год уменьшают биологический возраст на два с половиной года.
Люди, которые постились, также демонстрировали «более молодой иммунный профиль».
Помимо еды и голодания ключевую роль играют физические упражнения; в частности, упражнения HIIT (высокоинтенсивные интервальные тренировки).
Подобно тому, как голодание является формой гормезиса, тело подвергается шоку и улучшается в ответ на этот шок.
Последний совет Левайна: чтобы хорошо спать, повысьте уровень белка никотинамидадеиндинуклеотида. Чтобы улучшить тип сна, который стимулирует этот белок, ученые рекомендуют голодание и физические упражнения.
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Морган Левин
Здоровье
Врач, профессор Department of Pathology at the Yale School of Medicine.
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