Врач Дианова перечислила вредные для здоровья сочетания продуктов
Вареное яйцо с майонезом является популярным у россиян пищевым миксом, но врач называет такой сочетание продуктов одним из самых вредных для здоровья.
В интервью врача гастроэнтеролога Нурии Диановой были перечислены вредные для здоровья сочетания продуктов – их употребление вместе может вызывать «неприятные ощущения и обострения заболеваний».
Яйца и майонез. По словам Диановой, данное пищевое сочетание может спровоцировать обострение таких патологий, как панкреатит и холецистит. Особенно часто острые симптомы этих заболеваний вспыхивают и заставляют человека страдать, если закуска из майонеза и яиц сопровождается приемом алкоголя.
«В некоторых случаях сочетание алкоголя с очень жирной пищей впервые приводит к манифестации заболевания, оно начинает проявлять себя», - объяснила врач.
Кофе и шоколад. Нурия Дианова рассказала, что оба продукта способствуют расслаблению нижнего пищеводного сфинктера, разделяющего желудок и пищевод. В результате может происходить заброс в пищевод желудочного секрета.
«Кофе не стоит сочетать с шоколадом, да еще и натощак: может быть жесточайшая изжога», - предупредила медик.
Мясо и соусы. Сочетание мяса и майонеза, либо сметаны может быть вредным из-за своей повышенной жирности, констатирует гастроэнтеролог. Врач советует более легкие соусы – например, ягодные.
Разные белковые продукты. Дианова рекомендует не сочетать разные пищевые источники белка за один прием пищи – лучше отдать предпочтение какому-то одному белковому продукту, например, только рыбе или птице, либо лишь мясу.
«Чем больше мы смешиваем, тем больше идет нагрузка на пищеварительный тракт и поджелудочную железу», - объяснила вредность такого сочетания врач- гастроэнтеролог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему врачи считают вредным питье воды во время еды.
Нурия Дианова
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог, диетолог
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