Врач Дианова перечислила вредные для здоровья сочетания продуктов

«В некоторых случаях сочетание алкоголя с очень жирной пищей впервые приводит к манифестации заболевания, оно начинает проявлять себя», - объяснила врач.

«Кофе не стоит сочетать с шоколадом, да еще и натощак: может быть жесточайшая изжога», - предупредила медик.

«Чем больше мы смешиваем, тем больше идет нагрузка на пищеварительный тракт и поджелудочную железу», - объяснила вредность такого сочетания врач- гастроэнтеролог.