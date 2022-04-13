Ягоды и капуста - лучшие продукты, которые могут омолодить организм
Стремление увеличить продолжительность жизни и отсрочить биологическое старение давно привлекало западное общество. Но многие исследователи считают, что природа уже дала нам ответы на эти вопросы. Недавнее исследование показало, что соблюдение диеты с упором на правильные питательные вещества может повернуть биологические часы вспять более чем на три года.
Было обнаружено, что вызывая изменения в ДНК, такие продукты, как листовая зелень, ягоды и овощи семейства крестоцветных, могут помочь обратить старение вспять.
По данным NHS, исследовательская работа 2021 года показала, что продукты нацелены на эпигенетические процессы и увеличивают продолжительность жизни.
«Насколько нам известно, это первое рандомизированное контролируемое исследование, в котором предполагается, что определенные вмешательства в диету и образ жизни могут обратить вспять эпигенетическое старение у здоровых взрослых мужчин».
Для исследования участников познакомили с восьминедельной программой, которая включала диету, сон, физические упражнения, дополнительные пробиотики и фитонутриенты, а также рекомендации по релаксации. Образец контроля не подвергался никакому вмешательству.
Результаты показали, что диета и образ жизни были связаны с трехлетним и восьминедельным изменением биологических часов участников.
Ведущий автор исследования, Кара Фитцджеральд, отметила:
"Комбинированная программа вмешательства была разработана для воздействия на определенный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, и, в частности, на модели метилирования ДНК, которые, как было установлено, в значительной степени предсказывают биологический возраст".
Ранее Медикфорум писал о том, как нормализовать отток желчи.
Кара Фитцджеральд
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Врач в Sandy Hook Clinic.
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