Ягоды и капуста - лучшие продукты, которые могут омолодить организм

«Насколько нам известно, это первое рандомизированное контролируемое исследование, в котором предполагается, что определенные вмешательства в диету и образ жизни могут обратить вспять эпигенетическое старение у здоровых взрослых мужчин».

"Комбинированная программа вмешательства была разработана для воздействия на определенный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, и, в частности, на модели метилирования ДНК, которые, как было установлено, в значительной степени предсказывают биологический возраст".