Питание при инсулинорезистентности и сахарном диабете: эндокринолог перечислила основные принципы

«Если нужно похудеть, создаем дефицит энергии в 500-750 ккал в день от привычной калорийности. Для многих людей с ожирением и сахарным диабетом второго типа нужно сбросить не менее 5% веса для достижения положительных результатов в контроле глюкозы, липидов и давления. Крайне важно не только похудеть, но и удержать достигнутую массу тела! Лучше похудеть на 7-10 кг и сохранить вес, чем потерять 20 кг и затем набрать 30», — говорит эксперт.

Самый главный принцип — сократить объем потребления рафинированных углеводов и добавленного сахара. Однако совсем отказываться от углеводов не нужно — получаем их из овощей, фруктов, цельнозерновых круп, молочных продуктов.Фрукты есть не запрещено. Но не злоупотребляем — разрешенный максимум 150-200 г за один прием. Дневной лимит — 300-400 г. Финики, виноград, изюм, дыня — тоже с осторожностью. На фруктовые соки и фреши — табу.Если любите молочку, выбирайте натуральные продукты, не слишком жирные, без сахара. Творожки, молочные коктейли, десерты с добавками — не наш вариант. Выбираем чистый творог, несладкий йогурт, сыр, ряженку.Жиры — они нужны, от них не отказываемся. Но категорически нельзя трансжиры. Стараемся уменьшить процент животных жиров, увеличиваем объем полиненасыщенных. Не забываем про омега-3 и омега-6.Общий объем потребляемого жира контролируем, так как они дают основную массу калорий.Белки — рассчитываем суточное количество, исходя из пропорции 1-1,5 г на кг вашего веса. В дневном рационе они должны занимать примерно 15-20%. Получаем белки из рыбы, нежирного мяса, птицы, яиц, молочных продуктов.