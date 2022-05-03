7 продуктов, которые помогут повысить уровень гемоглобина

«Морковный сок отлично повышает гемоглобин. Максимальный эффект можно получить, если выпивать по стакану сока 3-4 раза в неделю. Еще одно эффективное средство — шиповник с медом. Он не только повышает уровень гемоглобина, но и укрепляет иммунитет, оказывает общеукрепляющее и стимулирующее действие на организм», — говорит эксперт.

Крайне важно поддерживать нормальный уровень гемоглобина. Его падение может свидетельствовать о нехватке железа и анемии. Корректировать гемоглобин можно с помощью питания.При пониженном гемоглобине обязательно добавьте в рацион землянику и клубнику. Эти ягоды обогатят организм витаминами и микроэлементами. Хорошо действуют сборы целебных трав. Для этих целей используют листья ежевики и крапивы, ромашку и зверобой.Отлично повышают гемоглобин клюква, мед и грецкие орехи. Компоненты нужно смешать в одинаковых пропорциях, съедать регулярно небольшими порциями.Доступная всем свекла также поможет выровнять уровень гемоглобина. Однако только в том случае, если употреблять ее регулярно в виде сока.Ну и, конечно, продукты, которые богаты железом, тоже показаны для повышения гемоглобина. Это печень, телятина, говядина, гранаты, гречневая крупа, малина, яблоки.