Врач назвал необычную причину тромбоза, инсульта и инфаркта

«Неправильное питание может приводить к нарушению биохимического состава крови, к развитию или прогрессированию атеросклероза и, как следствие, образование тромбов в сосудах организма», - уточнил Новицкий.

«если сосуд уже изменен вследствие атеросклероза или других причин, то стакана ледяной воды может быть достаточно для того, чтобы в спазмируемом сосуде образовался тромб».