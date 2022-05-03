Врач назвал необычную причину тромбоза, инсульта и инфаркта
По словам врача гематолога Андрея Новицкого, спровоцировать развитие тромбоза, при котором повышается риск пострадать от инсульта или инфаркта, может даже питье холодной воды.
В своем интервью врач напомнил, что образование тромбов (тромбоз) тесно сопряжено с подверженностью опасным сердечно-сосудистым патологиям, включая инфаркты и инсульты. При этом причиной тромбоза могут быть в том числе внешние факторы, среди которых не последнюю роль играют вредные привычки человека.
В частности, повлиять на формирование кровяных сгустков – тромбов может нездоровое питание.
«Неправильное питание может приводить к нарушению биохимического состава крови, к развитию или прогрессированию атеросклероза и, как следствие, образование тромбов в сосудах организма», - уточнил Новицкий.
Гематолог заметил, что тромбоз может развиваться как следствие дефицита клетчатки, а также витаминов – конкретно, A, C, E, являющихся антиоксидантами.
Также врач назвал необычную причину тромбоза, чреватого инсультом или инфарктом, – употребление холодной воды в жаркую погоду. В этом случае существенно повышается риск того, что возникнет спазм сосудов –
«если сосуд уже изменен вследствие атеросклероза или других причин, то стакана ледяной воды может быть достаточно для того, чтобы в спазмируемом сосуде образовался тромб».
В беседе с Пятым каналом медик добавил, что пусковым механизмом образования тромбов в сосудах может быть и привычка сидеть нога на ногу. Если человек постоянно сидит в таком положении, это вредит текучести крови, ухудшает ее прохождение через сосуды.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему высокий гемоглобин в крови является опасным для здоровья изменением.
Андрей Новицкий
Здоровье
главный гематолог Санкт-Петербурга, доктор медицинских наук
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