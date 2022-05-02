Врач Малышева: высокий гемоглобин может оказаться признаком рака

«Высокий гемоглобин и большое количество эритроцитов в крови могут указывать на смертельно опасное заболевание – полицитемию», - рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.

Доктор медицины заметила, что речь идет об онкологическом заболевании крови. Малышева посоветовала в случае обнаружения высокого гемоглобина выполнить «развернутый анализ крови» – он должен показать, является ли повышенным содержание других элементов крови.Врач добавила, что при развитии полицитемии человек также может жаловаться на кожный зуд, нередко усиливающийся после мытья.Это белок эритроцитов (красные кровяные тельца) – он обеспечивает перенос по организму железа, удерживающего необходимый для всех телесных функций кислород. При высоком уровне гемоглобина обычно наблюдается и повышение эритроцитов. Среди других заболеваний, на который может указывать повышенный гемоглобин, – врожденный порок сердца, почечные и легочные патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях пониженное давление становится опасным для человека