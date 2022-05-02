Врач Малышева: высокий гемоглобин может оказаться признаком рака
Доктор медицинских наук Елена Малышева сообщила, что выявленный анализами высокий гемоглобин является серьезной причиной для проведения более полного обследования на рак.
«Высокий гемоглобин и большое количество эритроцитов в крови могут указывать на смертельно опасное заболевание – полицитемию», - рассказала врач и телеведущая Елена Малышева.
Доктор медицины заметила, что речь идет об онкологическом заболевании крови. Малышева посоветовала в случае обнаружения высокого гемоглобина выполнить «развернутый анализ крови» – он должен показать, является ли повышенным содержание других элементов крови.
Врач добавила, что при развитии полицитемии человек также может жаловаться на кожный зуд, нередко усиливающийся после мытья.
Что такое гемоглобин? Это белок эритроцитов (красные кровяные тельца) – он обеспечивает перенос по организму железа, удерживающего необходимый для всех телесных функций кислород. При высоком уровне гемоглобина обычно наблюдается и повышение эритроцитов. Среди других заболеваний, на который может указывать повышенный гемоглобин, – врожденный порок сердца, почечные и легочные патологии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каких случаях пониженное давление становится опасным для человека.
Елена Малышева
Здоровье
врач-терапевт, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, ведущая программ о здоровье
Оставить комментарий