Какая гречка полезнее: зеленая или коричневая?

«Чем светлее зерно, тем меньше оно подвергалось обработке паром. То есть полезных веществ в светлой гречке больше, чем в темной. Зеленая гречка — это природное зерно гречихи, без термической обработки, сохранившее максимум полезных свойств. Коричневая гречка — та же самая зеленая, которая была обработана паром, а затем обжарена», — объясняет специалист.

Гречка присутствует в ежедневном рационе многих семей. Традиционно в нашей стране более популярная коричневая поджаренная крупа. Насколько она уступает в полезных свойствах зеленой гречке?Также различают ядрицу и продел. Первая —это цельные зерна, они сохраняют максимум полезных свойств. Хорошо подходит для приготовления супов. Продел — это раздробленные зерна. Варятся они быстрее, чаще используются для каш.И зеленая, и коричневая гречка не содержат глютен. По аминокислотному и витаминному составу зеленая гречка богаче, но нужно понимать, что при термической обработке зеленая гречка теряет свои свойства, так как варится гораздо дольше.Сохранить полезные качества крупы можно с помощью нехитрого метода: замочить зеленую или коричневую гречку с вечера в теплой воде или 1% кефире. Утром крупа готова к употреблению без варки. Такую гречку можно есть, как самостоятельное блюдо или добавлять в салат.