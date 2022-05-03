Коронавирус старит людей на 20 лет - ужасные результаты нового исследования
Со временем показатели улучшились, но эксперты предупредили, что «вполне возможно, что некоторые из этих людей никогда полностью не выздоровеют».
Исследование предполагает, что люди, чей мозг серьезно поражен Covid-19, могут испытывать нарушения, эквивалентные 20-летнему старению. Исследователи обнаружили, что они страдали от потери когнитивных функций, аналогичной той, что наблюдается у человека в возрасте от 50 до 70 лет или при потере 10 баллов IQ.
Автор исследования, профессор Дэвид Менон из отделения анестезии Кембриджского университета, сказал:
«Когнитивные нарушения характерны для широкого спектра неврологических расстройств, включая деменцию и даже обычное старение. Но модели, которые мы видели — когнитивный «отпечаток пальца» Covid-19 — отличались от всего этого».В исследовании, проведенном Кембриджским университетом и Имперским колледжем Лондона, приняли участие 46 человек, лечившихся от коронавируса в больнице Адденбрука в Кембридже.
Они прошли тесты мозга, в том числе на память, внимание и мышление, и их результаты сравнили со здоровыми людьми. Выжившие после Covid были менее точными и медленнее реагировали, чем те, кто не болел, причем последствия были наиболее сильными для пациентов, которым требовалась вентиляция легких. Дефицит все еще обнаруживался через шесть месяцев после того, как участники впервые заразились вирусом.
Профессор Менон добавил:
«Мы наблюдали за некоторыми пациентами уже через десять месяцев после их острой инфекции, поэтому мы можем наблюдать очень медленное улучшение».
Команда отметила, что, хотя в их исследовании рассматривались госпитализированные пациенты, люди, которые не были достаточно больны, чтобы быть госпитализированными, также могут иметь признаки легкого нарушения.
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Дэвид Менон
Здоровье
Профессор, врач отделения анестезии Кембриджского университета.
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