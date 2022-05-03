Коронавирус старит людей на 20 лет - ужасные результаты нового исследования



Исследование предполагает, что люди, чей мозг серьезно поражен Covid-19, могут испытывать нарушения, эквивалентные 20-летнему старению.

Исследователи обнаружили, что они страдали от потери когнитивных функций, аналогичной той, что наблюдается у человека в возрасте от 50 до 70 лет или при потере 10 баллов IQ.



«Когнитивные нарушения характерны для широкого спектра неврологических расстройств, включая деменцию и даже обычное старение. Но модели, которые мы видели — когнитивный «отпечаток пальца» Covid-19 — отличались от всего этого».

«Мы наблюдали за некоторыми пациентами уже через десять месяцев после их острой инфекции, поэтому мы можем наблюдать очень медленное улучшение».



