Онколог Романов назвал заметный признак рака, который часто не вызывает тревоги
По словам врача-онколога Дениса Романова, заметным внешне признаком рака является потеря веса, однако довольно часто она не воспринимается в связи с возможной онкологией.
В своем интервью онколог Романов сообщил, что во многих случаях рака пациенты впервые обращаются к врачу, начиная испытывать боли, или сталкиваясь с необычным кровотечением. Подобные симптомы означают развитие паранеопластического процесса – то есть, опухоль растет и давит на близлежащие участки, органы, нервы. Между тем боли не являются ранним признаком рака, они сигнализируют уже о его прогрессе.
Онколог заметил, что при внимательном отношении к своему телу и самочувствию заметить возникновение злокачественного заболевания можно на его более раннем этапе.
«Обратить внимание на происходящее можно гораздо раньше, о развитии злокачественной опухоли говорит резкая потеря веса», - сказал Романов в интервью.
Медик подчеркнул: если похудение происходит при вполне благополучном состоянии, нормальном самочувствии, обычном аппетите, – это всегда «должно настораживать». Данный признак рака часто не воспринимается как сигнал чего-то серьезного или опасного, сообщил онколог.
Ранее портал MedikForum.ru писал о ранних признаках рака желудка.
Денис Романов
Здоровье
врач-онколог, радиотерапевт, кандидат медицинских наук
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