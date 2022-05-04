Что запах и цвет мочи говорят о вашем здоровье

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посещение туалета

Запах мочи может говорить о состоянии здоровья больше, чем многие думают, – его изменение иногда является сигналом для срочного визита к врачу.

Вы замечали необычный запах, когда ходили в туалет? Для этого может быть много причин. Некоторые вполне безвредны для здоровья, однако бывает и так, что моча с сильным запахом оказывается предупреждающим признаком о проблемах со здоровьем.

Но как пахнет здоровая или нездоровая моча?

Врачи поясняют, что прежде всего моча – это отходы, образующиеся при фильтрации крови почками. Большое количество веществ, которые организм не может перерабатывать дальше (продукты метаболизма), выводится из организма человека с мочой. Здоровая урина примерно на 95 процентов состоит из воды, вдобавок содержит соли, мочевину и мочевую кислоту. Если организм получает достаточно жидкости, моча практически не пахнет и имеет светло-желтый цвет.

Безвредные причины изменившегося запаха мочи. Если вы реже ходите в туалет из-за того, что меньше пьете, моча в конечном итоге станет более концентрированной, а характерный едкий запах аммиака –  более интенсивным. Медики советуют следить за тем, чтобы пить достаточно воды и регулярно посещать туалет, это способствует лучшему очищению организма от ненужных веществ.

Кроме того, запах мочи может измениться вследствие приема некоторых продуктов, лекарств.

Остерегайтесь долгосрочных изменений! В большинстве случаев изменившийся или ставший более концентрированным запах мочи не говорит о серьезных нарушениях здоровья. Однако эти отклонения не следует воспринимать легкомысленно.  Если через несколько дней урина все еще имеет необычно сильный запах, следует обратиться к врачу.

Моча с сильным запахом также может быть признаком заболеваний, начиная от воспаления мочевого пузыря или предстательной железы и заканчивая диабетом (сладкий запах) и камнями в почках, проблемами с печенью или опухолями в мочевыводящих путях (гнилостный запах).

Что цвет мочи говорит о вашем здоровье?
  • Прозрачный: возможно, вы пьете слишком много жидкости – лучше, когда моча имеет оттенок шампанского.
  • Темно-желтый: по утрам это является нормой, но если моча всегда темно-желтого цвета, то возможны обезвоживание, заболевания печени или желчного пузыря.
  • Зеленоватый: может указывать на бактериальную инфекцию.
  • Апельсин: некоторые лекарства или витаминные добавки могут окрашивать мочу в оранжевый цвет.
  • Коричневатый: является тревожным признаком, поскольку может указывать на свищ или, в худшем случае, на опухоль.
  • Розово-красный: такой цвет мочи может быть связан с рационом, но также его вызывают камни в почках.
  • Мутная: молочный оттенок мочи говорит, что следует провериться на наличие инфекции мочевыводящих путей. Причиной также могут быть грибковая инфекция или бактерии.
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