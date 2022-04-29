В квартиру лучше не заходить в обуви: 4 причины, важные для здоровья

«Если вы оставите свою обувь на коврике перед входом, там также останутся потенциально опасные для вашего здоровья патогены», - заявили ученые в ходе расследования.

Наверное, многие скажут, что в квартиру нельзя заходить в обуви, чтобы не запачкать. Однако не все знают о возможных последствиях такого визита для здоровья. Микробы, бактерии, фекалии – все эти ненужные или вредные загрязнители могут оказаться в жилище, принесенные туда обувью с улицы.Какое влияние может оказывать уличная грязь на здоровье?Исследователи-экологи, профессор Маркус Патрик Тейлор и профессор Грабриэль Филиппелли, изучили последствия хождения по квартире в уличной обуви.По их словам, довольно большая часть пыли, присутствующей на поверхностях в квартире, состоит из текстильных волокон, чешуек кожи или волос людей и животных, а добрая треть заносится из внешнего мира – через обувь, в открытые окна. Однако первого фактора можно избежать, говорят эксперты.Ученые назвали важные для здоровья причины не заходить в квартиру в уличной обуви.Во время исследований на обувных подошвах людей находили разные патогены, включая сальмонеллу и листерию, которые связаны с болезнями пищевого происхождения. Среди этих микробов были и лекарственно-устойчивые, практически не реагирующие на антибиотики.По данным ученых, 96% уличной обуви содержат бактерии E.Coli – это указывает на контакт с фекалиями (например, фекалиями животных на улице). Проникновение таких микроорганизмов в квартиру повышает риск кишечных инфекций у ее обитателей.С обувью в дом могут заноситься нежелательные химические вещества. Например, токсичные частицы свинца могут переноситься после контакта с землей, их воздействие может способствовать когнитивным, неврологическим нарушениям.С улицы в жилище также могут проникать полифторированные химические вещества, которые считаются «вечными», так как не разлагаются. Попадая в организм, они могут скапливаться в нем, и наука подозревает, что с этим связан повышенный риск развития рака.Вывод: для здоровья полезнее жить в помещении без обуви. По мнению исследователей, лучше снимать уличную обувь у двери, чем заходить в ней в квартиру.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что помогает снизить риск болезней сердца людям в возрасте за 60 лет.