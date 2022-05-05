Как остановить резкую потерю веса
К доктору Мартину Скарру обратился пациент, который всегда имел хороший аппетит, но в последние три года похудел почти на 12 кг. Ему более 80 лет, и он не хотел бы терять вес так стремительно.
Необъяснимая потеря веса - это повод для срочной консультации с лечащим врачом для того, чтобы исключить возможность какого-либо скрытого заболевания. К примеру, гиперактивности щитовидной железы, которую можно выявить с помощью простых анализов крови, или каких-то злокачественных новообразований. Если всё это исключено, то речь может идти о возрастной потере мышечной массы саркопении, поскольку потерянный вес и является теми самыми мышцами.
После вступления в пожилой возраст мы теряем около 3% мышечной массы каждый год, ведь теперь она производится гораздо медленнее, чем расщепляется. Для того чтобы предотвратить саркопению, необходимо сочетать упражнения и диету. К полезным физическим нагрузкам относятся не только аэробные, но и силовые тренировки не менее 20 минут на каждое занятие три-четыре раза в неделю. Тренировки с отягощениями очень эффективны, поднимайте тяжести, используйте эспандеры, а для аэробных нагрузок подходит езда на велосипеде, плавание и даже быстрая ходьба.
Ключевым моментом в питании при саркопении является достаточное количество белка. Именно он заставляет мышечную массу наращиваться и становиться плотнее. По мере старения нам требуется больше белка. Строительными блоками белка являются аминокислоты, которых много в мясе, рыбе и яйцах. Жирные кислоты Омега-3 тоже играют важную роль, их лучшими источниками являются жирная рыба и рыбные консервы. Также можно принимать и добавки с витамином D. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Мартин Скарр
Здоровье
штатный врач-консультант изданий Mail on Sunday и Mailonline
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