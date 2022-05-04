Врач назвала вредные привычки, которые сказываются на здоровье печени

«Очень сильно здоровью печени вредит алкоголь. Ацетальдегид — продукт переработки алкоголя, повреждает клетки печени. Вирусы также сильно бьют по этому органу. Прежде всего — вирус гепатита. И третья причина — застой желчи, как следствие неправильного питания и образа жизни», — говорит эксперт.

Печень — один из самых трудолюбивых органов нашего организма, она принимает участие во многих процессах жизнедеятельности. Работает круглосуточно, поэтому ее здоровью важно уделять особое внимание.Если говорить о факторах риска, которые также не способствуют здоровью печени, то это, конечно, лишний вес. Прибавление чрезмерных кг ведет к жировой дегенерации печени.Сказывается и наследственность. Если кто-то из членов семьи страдал от патологий печени, есть риск получить такие же проблемы.Какие симптомы указывают на то, что печень нуждается в помощи? В первую очередь, это постоянная усталость и чувство слабости. Ничего не хочется, от малейшей нагрузки наступает усталость. Память и внимание ухудшаются.Проблемы с печенью могут выскакивать и на кожу — в виде красных сосудистых звездочек или паучков. Как правило, они появляются на лице.Варикоз может свидетельствовать, как о проблемах сердечно-сосудистой системы, так и о заболеваниях печени.