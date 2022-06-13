Инструкция для сохранения здоровья печени

«Печень — это „тихий“ орган. Она начинает болеть в самый последний момент, когда уже почти поздно. „Почти“, потому как печень очень охотно даёт нам второй шанс. Даже если осталось всего 25% здоровых клеток печени, она может полностью восстановиться», — говорит эксперт.

Печень играет огромную роль в сохранении здоровья и долголетия нашего организма. Ежедневно она испытывает колоссальные нагрузки, поэтому так важно заботиться о ней.Функции печени насчитывают до 500 позиций, легче написать, за что она не отвечает в нашем теле. Это и обмен веществ, и очищение от токсинов, и синтез белков, гормонов, холестерина.Также на ней ответственность за создание резерва углеводов, жиров и витаминов. Ну и конечно, без печени невозможно здоровое пищеварение.Чтобы сохранить этот орган и помочь ему как можно эффективнее обслуживать наш организм, нужно отказаться от вредных привычек (курение, алкоголь), постараться снизить в меню объемы жирной и жареной пищи (а лучше отказаться от нее полностью), не злоупотреблять лекарственными препаратами (они дают колоссальную нагрузку на печень), регулярно чистить лимфу и устраивать разгрузочные дни.Чтобы предупредить дефицит витаминов и минералов, от которых зависит работа печени, введите в рацион витамины В1,В2, В6, В9, В12, С, Д, Е, а также альфа-липоевую кислоту, лецитин, коэнзимQ10, омега-3.Если предпочитаете растительные препараты, тогда ваши помощники — это красный ферментированный рис, расторопша, артишок, мята, кукурузные рыльца, куркума, фенхель.