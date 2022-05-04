Невролог Комаров назвал наиболее опасные разновидности головной боли

«в ряде случаев головная боль может быть очень опасна и требует срочного обращения к врачу».

В своем интервью медик сообщил, чтоНазывая наиболее опасные разновидности головной боли, Комаров заметил, что к таковым относятся, например, болевые ощущения, которые сопровождают внутримозговую аневризму. Аневризма – это сосудистая патология, при которой в стенке сосуда происходит выпячивание, образуется своеобразный мешочек, способный в любой момент лопнуть, спровоцировав кровоизлияние.Невролог уточнил: если человек с повышенным давлением ощущает пульсирующую головную боль, это может указывать на имеющуюся аневризму. С такой болью нужно обязательно обращаться к врачу.Еще одна опасная разновидность головной боли – та, что вызывается возникающими в мозге опухолями. Ее отличительные особенности – это локальное проявление (голова болит не в целом, а в определенном месте), потеря сознания, а также возникновение судорог и других признаков, свойственных эпилептическим явлениям.Также, добавил, Комаров, головная боль может преследовать человека при поражении опасными инфекциями – менингитом, вирусными болезнями мозга и мозговых оболочек. Этот тип боли сопровождается высокой температурой, потерей сознания.Невролог резюмировал, что никакая головная боль не должна перетерпеваться – прежде всего, нельзя терпеть и ждать улучшения, если боль возникает резко и сразу сильно, если человек впервые ощущает непривычный характер боли, или если непонятно с чем связанные болевые ощущения начинают периодически повторяться. Не обратившись к врачу, можно пострадать от опасных, угрожающих жизни осложнений, вплоть до развития воспаления мозговых оболочек, абсцесса, летального исхода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда пониженное давление становится опасным для человека