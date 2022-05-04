Как нельзя помогать человеку со сложным диагнозом, чтобы не навредить еще больше?
Врач-ревматолог Елена Выставкина поделилась советами о том, как нужно общаться с человеком, которому поставили сложный диагноз, чтобы не сделать ему еще хуже и больнее.⠀
Речь пойдет о психологии общения. Профессиональную медицинскую помощь пациенту окажет лечащий врач или сиделка, а вот общаться с человеком придется родственникам. И это общение, особенно на первых порах после принятия страшного диагноза, должно быть деликатным и аккуратным.
«Полностью выключаем критику. Ударить, пусть и словом, слабого и раздавленного — так себе идея. Уколоть человека его неправотой — шанс лишить его последних сил. Запрещённые фразы: „А я говорила!“, „Давно пора было“, „Ты всё тянул (а)“», — говорит эксперт.⠀
Но не стоит и преуменьшать проблему. Возможно, таким образом вы хотите показать, что не так уж все страшно и бесперспективно, но на деле ему может показаться, что вы считаете его проблему несерьезной.
Избегаем фраз, типа: «Соседу вообще руку ампутировали, и ничего — живет», «Подумаешь, артроз — сейчас все им страдают в нашем возрасте» и так далее.
Ни в коем случае не демонстрируем жалость. Это унижает человека, заставляет его чувствовать себя беспомощным. Четко разделяйте поддержку и жалость.
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Крайне важно постоянно соблюдать некую грань и не переусердствовать с чрезмерным проявлением подбадривания, явно преувеличивая положительные перспективы. Человека, который прекрасно оценивает свои объективные возможности, это может раздражать.
Елена Выставкина
Здоровье
Врач-ревматолог
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