Как нельзя помогать человеку со сложным диагнозом, чтобы не навредить еще больше?

«Полностью выключаем критику. Ударить, пусть и словом, слабого и раздавленного — так себе идея. Уколоть человека его неправотой — шанс лишить его последних сил. Запрещённые фразы: „А я говорила!“, „Давно пора было“, „Ты всё тянул (а)“», — говорит эксперт.

Речь пойдет о психологии общения. Профессиональную медицинскую помощь пациенту окажет лечащий врач или сиделка, а вот общаться с человеком придется родственникам. И это общение, особенно на первых порах после принятия страшного диагноза, должно быть деликатным и аккуратным.Но не стоит и преуменьшать проблему. Возможно, таким образом вы хотите показать, что не так уж все страшно и бесперспективно, но на деле ему может показаться, что вы считаете его проблему несерьезной.Избегаем фраз, типа: «Соседу вообще руку ампутировали, и ничего — живет», «Подумаешь, артроз — сейчас все им страдают в нашем возрасте» и так далее.Ни в коем случае не демонстрируем жалость. Это унижает человека, заставляет его чувствовать себя беспомощным. Четко разделяйте поддержку и жалость.Крайне важно постоянно соблюдать некую грань и не переусердствовать с чрезмерным проявлением подбадривания, явно преувеличивая положительные перспективы. Человека, который прекрасно оценивает свои объективные возможности, это может раздражать.