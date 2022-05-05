Три проблемы с легкими, которые можно увидеть по рукам
Заболевания легких для большинства ассоциируются с такими симптомами, как одышка, кашель, сложности с дыханием. Однако порой, чтобы узнать о проблемах с легкими, достаточно взглянуть на свои руки.
Синдром барабанных палочекПод синдромом барабанных палочек понимается опухание верхней фаланги пальцев. Чаще всего это происходит из-за избытка мягких тканей под ногтевым ложем. По данным медицинского комплекса Mount Sinai, данный синдром может сигнализировать о раке легких и хронических инфекциях.
В редких случаях причиной могут быть не связанные с легкими состояния, такие как инфекционный эндокардит (инфекция слизистой оболочки сердечной мышцы), заболевание печени или гиперактивность щитовидной железы. Если вы заметили, что пальцы стали круглыми на кончиках, стоит обратиться к врачу.
Синие ногтевые пластиныЛегочная гипертензия возникает при повышении артериального давления в легочных артериях из-за сужения кровеносных сосудов. У некоторых пациентов с легочной гипертензией развивается сердечная недостаточность, так как правый желудочек сердца ослабевает под нагрузкой повышенного кровяного давления.
По данным Кливлендской клиники, легочная гипертензия может проявляться посиневшими ногтями. Это изменение цвета может происходить в результате снижения содержания кислорода в крови по мере ухудшения легочной гипертензии, а также связано с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Низкая сила сжатияХОБЛ может сопровождаться рядом симптомов, включая кашель, одышку, свистящее дыхание, усталость и давление в груди. Но эксперты говорят, что еще один симптом — ослабление силы хвата руки.
Согласно исследованию 2021 года, опубликованному в журнале BMC Pulmonary Medicine, примерно у 72 процентов пациентов с ХОБЛ развился этот симптом. Люди с ослабленной хваткой также чаще обращались в отделение неотложной помощи по поводу симптомов ХОБЛ в течение года после начала исследования по сравнению с группой с обычной силой хвата. Это говорит о том, что у многих пациентов сила хвата ослабевает по мере ухудшения ХОБЛ.
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Кливлендская клиника
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