Специалисты: рак легких можно определить по форме пальцев

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Симптом барабанных палочек — признак рака легких

По данным Американского онкологического общества рак легких на сегодняшний день является основной причиной смерти от рака как среди мужчин, так и среди женщин. Почти 25 % смертей от рака приходится на рак легких.

Однако раннее выявление и лечение могут значительно повысить шансы на выздоровление. А значит, важно проходить регулярные профилактические осмотры и знать, как серьезные заболевания проявляются на первых стадиях.

Клетки рака легких выделяют гормоны и белки, которые могут вызывать скопление крови и жидкости в кончиках пальцев. Это может привести к их распуханию. Такое состояние называют симптомом барабанных палочек.

Он часто появляется при раке легких, около 80 % людей с диагнозом сталкиваются с этим симптомом. Эксперты из больницы Mount Sinai отмечают, что симптом барабанных палочек чаще всего встречается именно при раке легких и развивается очень быстро, чаще всего в течение нескольких недель.

При этом исследования показывают, что данный симптом проявляется чаще у женщин, чем у мужчин. Однако вне зависимости от пола, стоит обратиться к врачу, если вы заметили изменения формы пальцев.

Эксперты отмечают, что причиной расширения кончиков пальцев является низкий уровень кислорода в крови. Провоцировать снижение могут хронические инфекции легких, возникающие у людей с бронхоэктазами, кистозным фиброзом или абсцессом легких. Реже определенные сердечные заболевания могут вызвать данный симптом. Это инфекционный эндокардит, инфекция слизистой оболочки сердечных камер и клапанов.

Ранее стало известно, какая диета помогает при раке поджелудочной железы.

Mount Sinai

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Теги : рак легких, симптом барабанных палочек, пальцы