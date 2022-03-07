Специалисты: рак легких можно определить по форме пальцев
По данным Американского онкологического общества рак легких на сегодняшний день является основной причиной смерти от рака как среди мужчин, так и среди женщин. Почти 25 % смертей от рака приходится на рак легких.
Однако раннее выявление и лечение могут значительно повысить шансы на выздоровление. А значит, важно проходить регулярные профилактические осмотры и знать, как серьезные заболевания проявляются на первых стадиях.
Клетки рака легких выделяют гормоны и белки, которые могут вызывать скопление крови и жидкости в кончиках пальцев. Это может привести к их распуханию. Такое состояние называют симптомом барабанных палочек.
Он часто появляется при раке легких, около 80 % людей с диагнозом сталкиваются с этим симптомом. Эксперты из больницы Mount Sinai отмечают, что симптом барабанных палочек чаще всего встречается именно при раке легких и развивается очень быстро, чаще всего в течение нескольких недель.
При этом исследования показывают, что данный симптом проявляется чаще у женщин, чем у мужчин. Однако вне зависимости от пола, стоит обратиться к врачу, если вы заметили изменения формы пальцев.
Эксперты отмечают, что причиной расширения кончиков пальцев является низкий уровень кислорода в крови. Провоцировать снижение могут хронические инфекции легких, возникающие у людей с бронхоэктазами, кистозным фиброзом или абсцессом легких. Реже определенные сердечные заболевания могут вызвать данный симптом. Это инфекционный эндокардит, инфекция слизистой оболочки сердечных камер и клапанов.
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Mount Sinai
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