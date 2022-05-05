Доктор Мосли назвал овощ, сохраняющий здоровье мозга в старости

«Было доказано, что свекла улучшает физическую и когнитивную работоспособность, а в некоторых случаях даже помогает спортсменам бегать быстрее», - рассказывает доктор Мосли.

«Часть их мозговых сетей, связанная с двигательной функцией, стала больше походить на таковую у молодых людей. Кажется, что сочетание свеклы и спорта действительно помогает сохранить молодость мозга», - комментирует доктор Мосли результаты исследования.