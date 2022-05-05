Доктор Мосли назвал овощ, сохраняющий здоровье мозга в старости
С возрастом когнитивные функции неизбежно снижаются. Однако есть определенные продукты и особенности образа жизни, которые могут замедлить этот процесс. Доктор Майкл Мосли рассказал, какой овощ стоит использовать для сохранения здоровья мозга в старости. Речь идет о свекле. Это не только красочный овощ, который придает цвета блюду, он предлагает множество преимуществ для мозга.
«Было доказано, что свекла улучшает физическую и когнитивную работоспособность, а в некоторых случаях даже помогает спортсменам бегать быстрее», - рассказывает доктор Мосли.
При этом наиболее эффективно работает свекольный сок. Именно он позитивно влияет на когнитивные способности и улучшает скорость принятия решений.
Доктор Мосли отмечает исследование, которое показало, что когнитивные способности у пожилых людей, которые занимались спортом и пили свекольный сок, были выше, чем у сверстников, не делавших того же.
«Часть их мозговых сетей, связанная с двигательной функцией, стала больше походить на таковую у молодых людей. Кажется, что сочетание свеклы и спорта действительно помогает сохранить молодость мозга», - комментирует доктор Мосли результаты исследования.
Ранее ученые рассказали, как на самом деле интервальное голодание влияет на вес.
Майкл Мосли
Здоровье
Врач. Тележурналист
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