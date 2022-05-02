Интервальное голодание не увеличивает шансы сбросить вес
Ученые Южного медицинского университета в Гуанчжоу, Китай представили результаты нового исследования, связанного с изучением снижения веса. Они установили, что интервальное голодание нельзя считать подходом, который приведет к большему снижению веса. Исследователи хотели проверить, как дополнительные временные ограничения повлияют на результаты обычной диеты, ориентированной на снижение потребляемых калорий. В общей сложности было выбрано 139 взрослых, средний вес которых составлял 88 килограммов, а возраст 32 года.
Участников распределили на две группы. Первая соблюдала низкокалорийную диету, снижающую ежедневное потребление энергии на 25 %, а вторая к этому снижению добавляла интервалы голодания. Второй группе разрешалось есть в период с 8 до 16 часов каждый день. Обе группы общались с тренерами по здоровому образу жизни и придерживались диеты в течение 12 месяцев.
Результаты показали, что через год люди в обеих группах потеряли 7–10 % исходной массы тела. В то время как первая группа потеряла в среднем 6,3 кг, группа, придерживавшаяся интервального питания, потеряла 8 кг. И хотя разница составила почти два килограмма, эта цифра не является статистически значимой. У участников исследования также улучшился показатель уровня сахара и жира в крови, улучшилась чувствительность к инсулину, но опять же, без значительных различий между группами.
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Южный медицинский университет в Гуанчжоу
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