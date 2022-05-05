Доктор Мосли рассказывает об овоще, который «сохраняет здоровье вашего мозга в старости»
С возрастом ваши когнитивные функции могут начать снижаться, однако определенные продукты и образ жизни могут улучшить ваши когнитивные способности. Доктор Майкл Мосли поделился «лишь одной вещью», которая может сделать именно это и сохранить здоровье вашего мозга по мере старения.
«Я только что натер много этого прекрасного красочного овоща», — сказал доктор Майкл Мосли. «И я, наверное, должен был надеть фартук, потому что он пачкает мою рубашку».
Овощ, о котором он говорит, это свекла. И помимо того, что это красочное дополнение к вашей еде, он также предлагает множество преимуществ для вашего мозга.
«Было доказано, что этот конкретный овощ улучшает физическую и когнитивную работоспособность и может даже помочь вам бегать быстрее», — поделился доктор.
Есть особая форма свеклы, которая, согласно исследованиям, приносит пользу мозгу.
Доктор Мосли сказал:
«Употребление свекольного сока, как было показано, улучшает познавательные способности и улучшает вашу способность быстро принимать решения. Есть некоторые предположения, что это может быть даже полезно для поддержания здоровья вашего мозга с возрастом».
Один из способов, которым это может помочь здоровью вашего мозга, — это улучшение вашей когнитивной функции.
Некоторое снижение когнитивных функций можно ожидать как часть старения, легкие когнитивные нарушения детализируют стадию между «нормальным» и более серьезным снижением, которое может сигнализировать о деменции, сообщает клиника Майо. Однако было обнаружено, что «чудесный овощ» помогает здоровью мозга.
Доктор Мосли продолжил:
"Мало того, что кажется, что этот овощ может оказать непревзойденное влияние на наш мозг, было показано, что он улучшает когнитивные функции у пожилых людей, которые занимались спортом и пили свекольный сок. Часть их мозговых сетей, связанная с двигательной функцией, стала больше походить на таковую у молодых людей".
Ранее Медикфорум писал о восстановлении после инсульта.
Майкл Мосли (Michael Mosley)
Здоровье
Британский врач, также известный как ведущий телевизионных программ по биологии и медицине.
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