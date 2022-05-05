Доктор Мосли рассказывает об овоще, который «сохраняет здоровье вашего мозга в старости»

«Я только что натер много этого прекрасного красочного овоща», — сказал доктор Майкл Мосли. «И я, наверное, должен был надеть фартук, потому что он пачкает мою рубашку».

«Было доказано, что этот конкретный овощ улучшает физическую и когнитивную работоспособность и может даже помочь вам бегать быстрее», — поделился доктор.

«Употребление свекольного сока, как было показано, улучшает познавательные способности и улучшает вашу способность быстро принимать решения. Есть некоторые предположения, что это может быть даже полезно для поддержания здоровья вашего мозга с возрастом».

"Мало того, что кажется, что этот овощ может оказать непревзойденное влияние на наш мозг, было показано, что он улучшает когнитивные функции у пожилых людей, которые занимались спортом и пили свекольный сок. Часть их мозговых сетей, связанная с двигательной функцией, стала больше походить на таковую у молодых людей".