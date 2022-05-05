ПМС: терпеть или лечить? Гинеколог дала советы женщинам
Врач-гинеколог Ангелина Яковлева объяснила, в каких случаях ПМС — это норма, а когда этот женский синдром нуждается в лечении.⠀
От ПМС в разной степени страдают все женщины. Кто-то переносит предменструальный период легче, кто-то сложнее, а жизнь некоторых ПМС превращает в сущий ад. Почему так происходит?
«ПМС — это психоэндокринное состояние, возникающее накануне менструаций, примерно за 2-10 дней до. ПМС связан с колебанием концентрации половых гормонов, которое вызывает дисбаланс нейромедиаторов — серотонина, дофамина и ГАМК», — отмечает специалист.⠀
По каким симптомам можно распознать ПМС? Появляется раздражительность, тревожность, плаксивость, обидчивость, эмоции нестабильны, аппетит повышается.
На физиологии ПМС также отражается. Из-за замедленного выведения жидкости из организма образуются отёки, иногда появляются болезненные ощущения в груди, болит голова.
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Если эти признаки присутствуют в легкой форме и не мешают вам жить и работать, ни в какой коррекции они не нуждаются. В тяжелых случаях, когда сбои психо-эмоционального и физического состояния реально мешают вам вести привычный образ жизни, ПМС нуждается в лечении.
Обратиться можно, как к гинекологу, так и психотерапевту. Первый назначит препараты для подавления деятельности гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы, успокоит гормональные скачки. Второй поможет стабилизировать эмоциональное состояние.
Ангелина Яковлева
Здоровье
Акушер-гинеколог
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